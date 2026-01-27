Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Submersible pump box
Kärcher SP 16 000 Flood Box: Ideell for nødsituasjoner som oversvømmelse eller høyt vann. Inkluderer skittvannspumpe, stoffslange og grovt mesh-bæreveske som kan brukes som forfilter.
Kärcher SP 16 000 Flood Box er den ideelle løsningen for å håndtere store vannmengder ved oversvømmelse i huset eller kjelleren. Med en kraftig skittvannspumpe som kan pumpe ut opptil 16 000 l/h og håndtere skittpartikler på opptil 20 mm, er boksen utstyrt med alt som trengs for rask utplassering. Den grove meshen fungerer som et ekstra prefilter for å beskytte pumpens impeller mot tilstopping ved tyngre forurensning. Med en rask koblingstråd kan 1 1/4" stoffslange enkelt kobles til uten verktøy, og den 10 meter lange slangen kan rulles sammen og lagres i boksen for å spare plass. Med Kärcher SP 16 000 Flood Box kan du være trygg på at du har alt du trenger for å håndtere oversvømmelse på en effektiv og rask måte.
Egenskaper og fordeler
Lensepumpesett klart til brukKassen inneholder alt du trenger for rask igangsetting og håndtering av skittent vann under krevende forhold.
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
Praktisk plastkasse med maskerPumpekassen fungerer både som oppbevaring for pumpe og utstyr, og som ekstra forfilter som hindrer at større gjenstander blokkerer oppsuging av vann.
Høydejusterbar flottørbryter
- Øker fleksibiliteten når du setter på pumpe- og utkoblingspunktet og hindrer tørrkjøring.
Quick Connect hurtigkobling
Designet for å håndtere skittent vann
- Pålitelig pumpe for vann med partikler opp til 30 mm i diameter
1 1/4" dreneringsslange
- Større diameter for økt vanngjennomstrømning.
Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål med vingeskrue
- Tilkobling uten verktøy.
Mulighet for justering av flottørbryteren
- For bytte til kontinuerlig drift
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|550
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 16000
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|8
|Trykk (bar)
|maks. 0,8
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 20
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|25
|Resterende vannhøyde (mm)
|25
|Tilslutningsgjenger
|G1 1/2
|Utløpstilkobling
|G1/2" innvendig gjenge
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilkobling: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Inkluderer 10 m slangesett
- Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Mulighet for innfesting av flottørbryteren
- Høydejusterbar flottørbryter for mer fleksibilitet
- Ved automatisk drift (drift)
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
- Keramisk forseiling
Bruksområder
- For bruk i oversvømte områder
- For utpumping av vann fra hagedammer
