Naturlig rengjøringsmiddel for sykkel RM 640N RTU, 500ml

For en grundig ren sykkel fra felg til styre: Formelen er skånsom mot materialene, spesialutviklet for sykler og basert på fornybare ingredienser.

Naturlig rengjøringsmiddel for sykkel RM 640N RTU er utviklet for manuell rengjøring av sykler. Enkel og effektiv i bruk med et ergonomisk sprayhode og en kompakt 0,5-liters flaske. Formelen er laget av fornybare og naturlige ingredienser som gir sykkelen ny glans. Rengjøringsmiddelet er spesielt utviklet for daglig vask av sykler, inkludert elsykler, terrengsykler og landeveissykler. Middelet er skånsomt mot materialene og egnet for komponenter av karbon, aluminium, gummi eller lignende ømfintlige materialer. Vaskemiddelet er dessuten lett å skylle av – noe som bidrar til å spare vann i det daglige

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Produkt
  • Med over 99 % naturlig utvunnede ingredienser fjerner formelen pålitelig smuss som vanligvis finnes på sykler, som støv, gjørme osv.
  • Rengjøringsmiddelet inneholder ingen syrer, løsemidler, fargestoffer, duftstoffer eller silikoner.
  • Testet for materialkompatibilitet på karbon, aluminium, gummi osv.
  • De brukte overflateaktive stoffene er 100 % plantebaserte og inneholder ingen mineraloljebaserte overflateaktive stoffer.
  • Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
  • Ergonomisk sprayhode for jevn, omfattende påføring og lavt forbruk
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruksområder
  • Sykler