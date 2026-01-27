Rengjøringsmiddelet for tepper og møbler imponerer med over 99 % ingredienser av naturlig opprinnelse og sikrer dyprens helt ned i fibrene på alle tekstiloverflater, som tepper, møbeltrekk, bilseter, sko, madrasser og gardiner. Det brukes verken mikroplast, silikoner, nanomaterialer, fargestoffer eller fosfater, noe som gjør middelet spesielt egnet for familier, allergikere og husholdninger med kjæledyr. Det innovative to-fase rengjøringssystemet løsner smusset fra fibrene før det suges opp med en tekstilrenser. Gjenværende smuss blir deretter innkapslet i små krystaller, som fjernes ved støvsuging etter tørketiden. Dette sikrer spesielt grundige rengjøringsresultater. Rengjøringsmiddelet er perfekt for tekstilrensere. Selv gjenstridig smuss, som jord, støv, fett, matsøl, drikkeflekker og rester fra hudkrem, solkrem eller svette, fjernes uten anstrengelse. Det kan også brukes som flekkfjerner ved å påføre det ufortynnet på en klut og duppe på flekken. I tillegg gir det tekstilene en naturlig duft av nyvasket tøy som motvirker ubehagelig lukt.