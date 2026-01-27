Teppeimpregnering Care Tex RM 762, 500ml

Svært effektiv og langvarig beskyttelse for alle tekstilbelegg. Tepper, møbeltrekk og bilseter dekkes med en smussavvisende beskyttelsesfilm som bidrar til å forhindre at smuss samler seg, og det blir lettere å støvsuge opp skitten.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 65 x 210
Teppeimpregnering Care Tex RM 762, 500ml
Bruksområder
  • Teppebelagte gulv
  • Tepper
  • Møbeltrekk
  • Bilseter