Teppeimpregnering Care Tex RM 762, 500ml
Svært effektiv og langvarig beskyttelse for alle tekstilbelegg. Tepper, møbeltrekk og bilseter dekkes med en smussavvisende beskyttelsesfilm som bidrar til å forhindre at smuss samler seg, og det blir lettere å støvsuge opp skitten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (ml)
|500
|Forpakning (Stk)
|8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Teppebelagte gulv
- Tepper
- Møbeltrekk
- Bilseter