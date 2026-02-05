RVM 4 Comfort Extra
RVM 4 Comfort Extra støvsuger og mopper, og tilbyr høy grad av autonomi med sin multifunksjonsstasjon. Presis LiDAR-navigasjon, et dobbelt lasersystem og kamera gjør at den enkelt unngår hindringer.
Rene gulv, hver dag. Den intelligente robotstøvsugeren RVM 4 Comfort Extra med moppefunksjon rengjør harde gulv og tepper med kort lugg systematisk. Tørrengjøring utføres av den roterende børsten, en sidebørste og en kraftig sugefunksjon. To løftbare moppeskiver, hvorav den ene kan kjøres ut til kanten, fjerner selv hardnakkede flekker. Etter en innledende utforskingsrunde bruker RVM 4 Comfort Extra LiDAR-lasersensoren til å lage et kart over rommene. Her kan individuelle rengjøringsinnstillinger konfigureres. Takket være det integrerte doble lasersystemet og kameraet oppdager og navigerer RVM 4 Comfort Extra rundt flate hindringer som kabler eller sokker. Ytterligere sensorer forhindrer fall, for eksempel fra trapper. Ultralydsensoren oppdager tepper, og Auto Boost-funksjonen justerer sugekraften. I moppemodus omgås tepper, eller de roterende moppene heves. Multifunksjonsstasjonen vasker og tørker moppene og tømmer automatisk robotens støvbeholder. Enheten kan enkelt styres via en app, en forhåndsinnstilt tidsplan eller ved et trykk på en knapp på enheten. Hvis rengjøringsroboten trenger assistanse, vil den varsle deg via talebeskjed.
Egenskaper og fordeler
Presis navigasjon ved hjelp av kunstig intelligensTakket være den doble lasersensoren oppdager RVM 4 hindringer, navigerer rundt dem og setter seg dermed ikke fast eller forårsaker skade. Den doble lasersensoren gjør at den gjenkjenner selv små eller flate gjenstander som er for små for LiDAR-systemet (f.eks. sko, sokker eller kabler). Med rask og robust LiDAR-navigasjon skanner og kartlegger roboten rommene med presisjon, noe som sikrer best mulig orientering for pålitelige rengjøringsruter selv i mørket.
Vaskeenhet med roterende vaskemopper.De roterende vaskemoppene fjerner smuss effektivt takket være høy hastighet og sterkt press mot gulvet. Så snart roboten oppdager et teppe, løftes vaskemoppene, noe som forhindrer at teppet blir vått. Den høyre vaskemoppen kan kjøres ut for kantrengjøring, noe som garanterer de beste rengjøringsresultatene.
Tepperegistrering og Auto Boost.RVM 4 Comfort Extra oppdager teppebelagte områder automatisk ved hjelp av en ultralydsensor og viser dem på kartet i appen. Når vaskefunksjonen er aktivert, unngår roboten de registrerte teppeområdene eller kjører over teppet med hevet vaskeenhet. Auto Boost-funksjonen øker sugekraften på tepper ved behov for å oppnå enda bedre rengjøringsresultater.
Ulike rengjøringsmoduser.
- RVM 4 Comfort Extra kan enten støvsuge tørt, våtmoppe, kombinere begge alternativene i én rengjøringsmodus, eller utføre våtmopping etter å ha fullført tørrstøvsuging.
- For enda bedre rengjøringsresultater kan RVM 4 Comfort Extra også vaske helt inntil kanter; dette gjøres ved at vaskeenheten kjøres ut under våtrengjøringen.
Fallsensor
- Fallsensorene forhindrer pålitelig at RVM 4 Comfort Extra faller ned trapper eller avsatser, for eksempel.
- Sensorene skanner gulvet. Hvis et stort fall oppdages, mottar kontrolleren et signal som får roboten til å snu.
Personvern og oppdateringer
- Kärcher er basert i Tyskland og legger stor vekt på databeskyttelse og på å sikre at alle gjeldende juridiske personvernkrav er oppfylt.
- All dataoverføring mellom appen på smarttelefonen din og robotstøvsugeren går via en sky til servere som kun er plassert i Tyskland.
- Jevnlige oppdateringer forbedrer og utvider ytelsen til robotstøvsugeren og appen. Dette betyr også at systemets sikkerhet oppdateres kontinuerlig for å samsvare med gjeldende spesifikasjoner.
Praktisk app-styring med WLAN
- Appen kan brukes til å tilpasse mange av innstillingene etter individuelle preferanser.
- Ved hjelp av appen kan du konfigurere robotstøvsugeren RVM 4 Comfort Extra og styre den fra hvor som helst. Selv om du ikke er hjemme.
- Informasjon om gjeldende status og et display som viser pågående rengjøringsprosess, er tilgjengelig via appen.
Presis kartlegging med allsidige tilpasningsmuligheter
- Appen kan lagre flere kart, f.eks. for ulike etasjer.
- Det er mulig å definere soner hvor du ikke ønsker at roboten skal kjøre og rengjøre (f.eks. ved klorestativ til katt, lekeområder på barnerommet eller hindringer som roboten ikke kan passere).
- Definering av utvalgte områder som skal rengjøres flere ganger, med intensivmodus eller vaskes med mer vann.
Justering av rengjøringsparametere
- Definering av ulike rengjøringsparametere i appen for individuelle områder i rommet (f.eks. sugekraft, vannmengde eller antall rengjøringsrunder).
- Rengjøringstider og rengjøringsplaner kan opprettes i appen.
- RVM 4 Comfort Extra starter rengjøringsprosesser automatisk basert på planlagte dager og tidspunkter.
Selvvedlikehold med multifunksjonsstasjonen.
- Når rengjøringsoppgaven er fullført, returnerer RVM 4 Comfort Extra til multifunksjonsstasjonen for automatisk tømming av støvbeholderen samt vask og tørking av moppene.
- Vaskeenheten tørkes raskere med varmluft for å forhindre lukt.
- En melding vises hvis rentvannstanken er tom eller ikke montert, skittenvannstanken er full eller ikke montert, eller filterposen ikke er satt inn.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Ladetid batteri (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterispenning (V)
|14,4
|Batterikapasitet (Ah)
|5,2
|Støynivå (dB)
|< 67
|Sugeeffekt (Pa)
|maks. 15000
|Avfallsbeholder (ml)
|300
|Kapasitet pr. lading (min)
|160 (Vakuum)
|Arealytelse (m²/t)
|45
|Rentvannstank, multifunksjonsstasjon (l)
|2,5
|Skittenvannstank, multifunksjonsstasjon (l)
|3
|Filterpose, multifunksjonsstasjon (l)
|2,3
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robotens mål (L x B x H) (mm)
|100
|Robotens diameter (mm)
|350
|Robotens vekt (kg)
|3,8
|Mål for multifunksjonsstasjon (L x B x H) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|Vekt for multifunksjonsstasjon (kg)
|6
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|14,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 350 x 100
Scope of supply
- Rengjøringsbørste
- Antall filterposer: 4 Stk
- Sidebørste: 1 x
- Moppeenhet
- Vaskemopper: 2 Stk
Utstyr
- Fallsensor
- autonom rengjøring
- Teppesensor
- styres ved hjelp av app
- Tilkobling med WLAN
- Tilkobling med Bluetooth
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
- Talemelding
- Lasernavigasjon (LiDAR)
- Lasersensor og kamera
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram): flere timere tilgjengelig
- Tørrengjøringsmodus
- Våtrengjøringsmodus
- Kombinert rengjøringsmodus (vått og tørt)
- autonom rengjøring: Kaldtvann
- Automatisk moppetørking: Varmt
- Automatisk støvtømming
- Feiing helt inntil kanten
- Uttrekkbar sidemopp for kantrengjøring
- Automatisk uttrekkbar moppeenhet
- Løftbar mopp
- Filterpose materiale: Fleece
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper med kort luv
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.