Vanningsenhet for automatisk kontroll av en eller to vanningsperioder per dag. Den første vanningsperioden aktiveres når solen står opp, mens den andre perioden starter 14 timer senere. Det er også mulig å starte vanningen manuelt for inntil en time. Kan operere under trykk mellom 1 og 10 bar. Når batteriet er tomt, stenger kontrollenheten automatisk ventilen (antioversvømmelsessystem). Passer til vannkraner med G1" og G3/4" gjenger. 9 V batteri følger ikke med pakken, men forfilter og krantilkobling er inkludert.