Digital vanningstimer WU 60/2 sun
Vanningstimer med 1-2 vanningsykluser per dag hvor UV- sensor aktiverer vanningeen ved soloppgang. Med kranadapter og forfilter. Mulighet for manuell vanning.
Vanningsenhet for automatisk kontroll av en eller to vanningsperioder per dag. Den første vanningsperioden aktiveres når solen står opp, mens den andre perioden starter 14 timer senere. Det er også mulig å starte vanningen manuelt for inntil en time. Kan operere under trykk mellom 1 og 10 bar. Når batteriet er tomt, stenger kontrollenheten automatisk ventilen (antioversvømmelsessystem). Passer til vannkraner med G1" og G3/4" gjenger. 9 V batteri følger ikke med pakken, men forfilter og krantilkobling er inkludert.
Egenskaper og fordeler
9 V alkalisk batteri (ikke inkludert)
- Egnet for hele sesongen. Ikke behov for strøm
Inkluderer kranadapter og forfilter
- For rask tilkobling til hageslange
Solar/UV sensor activates watering at sunrise
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|95 x 110 x 195
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.