Regnsensoren måler alt regn som har falt og inkluderer det i vanningsplanen. Dette betyr at vanningen kun finner sted når det er behov. På denne måten sparer du penger og miljøet. Kärchers automatiske vanningstimere er kompatible med de fleste vanningssystemer. Vanningen stopper automatisk etter den forhåndsinnstilte tiden. Tiden kan innstilles for perioder på opp til 120 minutter i steg på 15 minutter. Tilkobling i messing som passer både G1”og G3/4” kran. Krantilkobling og forfilter er inkludert.