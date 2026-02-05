Vanningstimer WT 120
Med Kärchers nye vanningstimere kan du innstille vanningssystemet ditt slik at det automatisk starter og stopper ut i fra den perioden du har satt. Produktene er enkle å programmere.
Regnsensoren måler alt regn som har falt og inkluderer det i vanningsplanen. Dette betyr at vanningen kun finner sted når det er behov. På denne måten sparer du penger og miljøet. Kärchers automatiske vanningstimere er kompatible med de fleste vanningssystemer. Vanningen stopper automatisk etter den forhåndsinnstilte tiden. Tiden kan innstilles for perioder på opp til 120 minutter i steg på 15 minutter. Tilkobling i messing som passer både G1”og G3/4” kran. Krantilkobling og forfilter er inkludert.
Egenskaper og fordeler
Watering stops on expiry of a preset time
Inkluderer kranadapter og forfilter
- For rask tilkobling til hageslange
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|80 x 160 x 280
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.