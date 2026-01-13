Performance Plus slange 1/2" - 20 m

Fleksibel og motstandsyktig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.

Høykvalitets, robust og fleksibel slange på 20 m. Det værbestandige UV-ytterlaget beskytter materialet og det ugjennomsiktige mellomlaget forhindrer alger i å bygge opp i slangen Sprøytetrykket er 45 bar. Vannslangen har også en imponerende temperaturmotstand på mellom -20 og +60 ° C.

Egenskaper og fordeler
Praktisk hageslange med trykkresistent vevet forsterkning
  • For enkel håndtering
Lystett mellomlag hindrer algevekst i slangen
15 års garanti
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelengde (m) 20
Farge svart
Vekt (kg) 2,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,7
Mål (L x B x H) (mm) 280 x 280 x 130
