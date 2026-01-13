Performance Plus slange 1/2" - 20 m
Fleksibel og motstandsyktig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.
Høykvalitets, robust og fleksibel slange på 20 m. Det værbestandige UV-ytterlaget beskytter materialet og det ugjennomsiktige mellomlaget forhindrer alger i å bygge opp i slangen Sprøytetrykket er 45 bar. Vannslangen har også en imponerende temperaturmotstand på mellom -20 og +60 ° C.
Egenskaper og fordeler
Praktisk hageslange med trykkresistent vevet forsterkning
- For enkel håndtering
Lystett mellomlag hindrer algevekst i slangen
15 års garanti
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelengde (m)
|20
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|2,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 280 x 130
