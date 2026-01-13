Høykvalitets, robust og fleksibel slange på 50 m. Det værbestandige UV-ytterlaget beskytter materialet og det ugjennomsiktige mellomlaget forhindrer alger i å bygge opp i slangen Sprøytetrykket er 45 bar. Vannslangen har også en imponerende temperaturmotstand på mellom -20 og +60 ° C.