Performance Plus slange 1/2" - 50 m
Fleksibel og robust slange på 5 meter. Sikrer konstant vannstrømming.
Høykvalitets, robust og fleksibel slange på 50 m. Det værbestandige UV-ytterlaget beskytter materialet og det ugjennomsiktige mellomlaget forhindrer alger i å bygge opp i slangen Sprøytetrykket er 45 bar. Vannslangen har også en imponerende temperaturmotstand på mellom -20 og +60 ° C.
Egenskaper og fordeler
Praktisk hageslange med trykkresistent vevet forsterkning
- For enkel håndtering
Lystett mellomlag hindrer algevekst i slangen
15 års garanti
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelengde (m)
|50
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|6,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|390 x 390 x 170
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal *EU
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 (CEM)
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri
- KHB 6
- PCL 3-18 Battery
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 Terrassebørste
- PCL 6