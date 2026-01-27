PrimoFlex® 1/2" 30m
Meget robust PrimoFlex® hageslange 1/2 " 30 m lang. Inneholder ingen helsefarlige stoffer.
30 m lang PrimoFlex® slange 1/2", perfekt for hager av enhver størrelse. Trelags hageslange med armeringsnett, og er fi for kadmium, barium og bly, som betyr at den ikke inneholder noen helsefarlige stoffer. Det værbestandige UV-ytterlaget beskytter materialet, og det ugjennomsiktige mellomlaget forhindrer alger i å bryte opp i slangen. 24 bar. Hageslangene i Kärchers serie er fleksible, robuste og har lang levetid.
Egenskaper og fordeler
12 års garanti
- Lang levetid
3 lag
Tåler trykk opptil 24 bar
- Robust og svært holdbar
Praktisk hageslange med trykkresistent vevet forsterkning
- For enkel håndtering
Fri for kadmium , barium og bly
- Utgjør ingen risiko for helse eller miljø
Lystett mellomlag hindrer algevekst i slangen
- Robust og svært holdbar
Værresistent ytre lag med UV-beskyttelse
- Robust og svært holdbar
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelengde (m)
|30
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|3,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 270 x 170
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- Hose reel HR 4.20 Set
- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal *EU
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 (CEM)
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri
- KHB 6
- PCL 3-18 Battery
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 Terrassebørste
- PCL 6
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.