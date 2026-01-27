PrimoFlex® 1/2" 30m

Meget robust PrimoFlex® hageslange 1/2 " 30 m lang. Inneholder ingen helsefarlige stoffer.

30 m lang PrimoFlex® slange 1/2", perfekt for hager av enhver størrelse. Trelags hageslange med armeringsnett, og er fi for kadmium, barium og bly, som betyr at den ikke inneholder noen helsefarlige stoffer. Det værbestandige UV-ytterlaget beskytter materialet, og det ugjennomsiktige mellomlaget forhindrer alger i å bryte opp i slangen. 24 bar. Hageslangene i Kärchers serie er fleksible, robuste og har lang levetid.

Egenskaper og fordeler
12 års garanti
  • Lang levetid
3 lag
Tåler trykk opptil 24 bar
  • Robust og svært holdbar
Praktisk hageslange med trykkresistent vevet forsterkning
  • For enkel håndtering
Fri for kadmium , barium og bly
  • Utgjør ingen risiko for helse eller miljø
Lystett mellomlag hindrer algevekst i slangen
  • Robust og svært holdbar
Værresistent ytre lag med UV-beskyttelse
  • Robust og svært holdbar
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelengde (m) 30
Farge Gul
Vekt (kg) 3,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,4
Mål (L x B x H) (mm) 270 x 270 x 170
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.