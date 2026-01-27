30 m lang PrimoFlex® slange 1/2", perfekt for hager av enhver størrelse. Trelags hageslange med armeringsnett, og er fi for kadmium, barium og bly, som betyr at den ikke inneholder noen helsefarlige stoffer. Det værbestandige UV-ytterlaget beskytter materialet, og det ugjennomsiktige mellomlaget forhindrer alger i å bryte opp i slangen. 24 bar. Hageslangene i Kärchers serie er fleksible, robuste og har lang levetid.