PrimoFlex® Slange 1/2" - 50 m
Praktisk hageslange med 3 lag og trykkresistent vevet forsterkning. Ytre værresistent og UV-beskyttet lag og lystett mellomlag som hindrer algevekst. Inneholder ingen skadelige stoffer.
PrimoFlex® er en praktisk og fleksibel hageslange som ikke kveiler seg. Den inneholder ingen skadelige stoffer og er fri for kadium, barium og bly. Hageslangen tåler trykk på opptil 24 bar og lerret med innovative gule KEVLAR® fiber fra DuPont™ . Hageslangen består av 3 lag hvorav et værbestandig og UV-resistent ytre lag og et lystett mellomlag hindre algevekst i slangen. Den tåler temperaturer fra -20 til +65 °C, og har 12 års garanti.
Egenskaper og fordeler
12 års garanti
3 lag
Tåler trykk opptil 24 bar
- Robust og svært holdbar
Praktisk hageslange med trykkresistent vevet forsterkning
- For enkel håndtering
Fri for kadmium , barium og bly
- Utgjør ingen risiko for helse eller miljø
Lystett mellomlag hindrer algevekst i slangen
- Robust og svært holdbar
Værresistent ytre lag med UV-beskyttelse
- Robust og svært holdbar
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelengde (m)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|5,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 380 x 155
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal *EU
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 (CEM)
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri
- KHB 6
- PCL 3-18 Battery
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 Terrassebørste
- PCL 6