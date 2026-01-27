Slangesett 20 m
Ideelt startsett bestående av slange, 1 stk vanningspistol, 1 stk kranadapter, 1 stk Universal slangekobling og 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.
Egenskaper og fordeler
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelengde (m)
|20
|Gjengestørrelse
|G3/4
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|360 x 360 x 100
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.