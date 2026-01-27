Slangesett 20 m

Ideelt startsett bestående av slange, 1 stk vanningspistol, 1 stk kranadapter, 1 stk Universal slangekobling og 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.

Egenskaper og fordeler
Klikksystem
  • Passer alle varemerker
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelengde (m) 20
Gjengestørrelse G3/4
Farge Gul
Vekt (kg) 2,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,3
Mål (L x B x H) (mm) 360 x 360 x 100
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.