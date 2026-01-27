Slangesett 20 m med dyser

Slangesett 1/2" 20 m, dyse, adapter, universaltilkobling og kobling med Aqua Stop.

Den perfekte slangesett for hagebrukere. Settet består av en 20 m standard slange (1/2 "), en dyse, en G3 / 4 messingkran adapter med G1 / 2 reduksjonsmotor, en universell slangekontakt og en universell slangekontakt med Aqua Stop.

Egenskaper og fordeler
Spylemunnstykke
Klikksystem
  • Passer alle varemerker
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelengde (m) 20
Farge Gul
Vekt (kg) 2,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,4
Mål (L x B x H) (mm) 370 x 370 x 100

Scope of supply

  • Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.