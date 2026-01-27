Slangesett 20 m med dyser
Slangesett 1/2" 20 m, dyse, adapter, universaltilkobling og kobling med Aqua Stop.
Den perfekte slangesett for hagebrukere. Settet består av en 20 m standard slange (1/2 "), en dyse, en G3 / 4 messingkran adapter med G1 / 2 reduksjonsmotor, en universell slangekontakt og en universell slangekontakt med Aqua Stop.
Egenskaper og fordeler
Spylemunnstykke
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelengde (m)
|20
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|2,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|370 x 370 x 100
Scope of supply
- Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.