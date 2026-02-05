Multifunksjonell Vanningspistol Premium
Multifunksjonell vanningspistol med ergonomisk enhåndsbetjening og trinnløs regulering av vanntilførsel. Fire sprayformasjoner, automatisk låseknapp - betjenes kun med èn finger.
4 typer mønster: kraftig-, bred-, vifteformet og spray stråle. Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.
Egenskaper og fordeler
4 sprayformasjoner
For ergonomisk etthåndsgrep
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|180 x 63 x 210
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.