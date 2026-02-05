Multifunksjonell Vanningspistol Premium

Multifunksjonell vanningspistol med ergonomisk enhåndsbetjening og trinnløs regulering av vanntilførsel. Fire sprayformasjoner, automatisk låseknapp - betjenes kun med èn finger.

4 typer mønster: kraftig-, bred-, vifteformet og spray stråle. Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.

Egenskaper og fordeler
4 sprayformasjoner
For ergonomisk etthåndsgrep
Klikksystem
  • Passer alle varemerker
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 180 x 63 x 210
Multifunksjonell Vanningspistol Premium
Multifunksjonell Vanningspistol Premium
Multifunksjonell Vanningspistol Premium
Multifunksjonell Vanningspistol Premium
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.