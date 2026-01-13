Spylemunnstykke Messing
Semiprofesjonelt robust strålerør i messingutførelse. Komfortabelt gummiert grep for enkel håndtering. Strålen kan justeres fra mykt til hardt. Kompatible med de fleste vanningssystemer på markedet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|messing
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|103 x 36 x 36
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.