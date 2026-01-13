Spylemunnstykke Messing

Semiprofesjonelt robust strålerør i messingutførelse. Komfortabelt gummiert grep for enkel håndtering. Strålen kan justeres fra mykt til hardt. Kompatible med de fleste vanningssystemer på markedet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge messing
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 103 x 36 x 36
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.