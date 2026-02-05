Strålepistol med multifunksjon Plus
Multifunksjonell vanningspistol med fire sprayformasjoner: kraftig-, bred-, vifteformet og spraystråle. Trinnløs regulering og innstilling av vannmengde.
Robust utførelse i metall som øker levetiden, støtsikker og med godt grepsfeste. Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.
Egenskaper og fordeler
Lås
- Vannmengde kan justeres
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Metall
- Robust og svært holdbar
Harpiksbelegg
Triggerfunksjon
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 195 x 85
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.