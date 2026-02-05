Strålepistol med multifunksjon Plus

Multifunksjonell vanningspistol med fire sprayformasjoner: kraftig-, bred-, vifteformet og spraystråle. Trinnløs regulering og innstilling av vannmengde.

Robust utførelse i metall som øker levetiden, støtsikker og med godt grepsfeste. Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.

Egenskaper og fordeler
Lås
  • Vannmengde kan justeres
Klikksystem
  • Passer alle varemerker
Metall
  • Robust og svært holdbar
Harpiksbelegg
Triggerfunksjon
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 280 x 195 x 85
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.