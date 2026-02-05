Vanningspistol Metall

Robust og holdbar vanningspistol i metall for vanning av små og mellomstore områder/hager. Med ergonomisk håndtak for enhåndshåndtering.

Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.

Egenskaper og fordeler
For ergonomisk etthåndsgrep
Finjustering av sprayformasjon
Klikksystem
  • Passer alle varemerker
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 175 x 46 x 200
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.