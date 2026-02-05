Vanningspistol Metall
Robust og holdbar vanningspistol i metall for vanning av små og mellomstore områder/hager. Med ergonomisk håndtak for enhåndshåndtering.
Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.
Egenskaper og fordeler
For ergonomisk etthåndsgrep
Finjustering av sprayformasjon
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|175 x 46 x 200
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.