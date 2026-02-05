Vanningspistol Premium
Ergonomisk vanningspistol med enhåndsbetjening, trinnløs regulering av vanntilførsel, justerbar sprayformasjon og automatisk låseknapp sombetjenes kun med én finger.
Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.
Egenskaper og fordeler
For ergonomisk etthåndsgrep
Finjustering av sprayformasjon
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Trinnløs regulering av vannmengde
- For vanning slik du ønsker det
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|175 x 46 x 200
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.