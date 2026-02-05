Kranadapter med 4 utganger

Fireveis kranadapter for kraner med 1" gjenger og 3/4" redusering. Indre gjenger av robust messing og 4 separate ventiler for vannregulering.

Alle utganger kan stenges og justeres uavhengig av hverandre. Muliggjør tilkobling av fire forskjellige slanger samtidig. Ideell for automatisk vanning med vanningscomputer. Utført i metall som gjør den robust og øker levetiden. Inkluderer fire krantilkoblinger.

Egenskaper og fordeler
4 separate reguleringsventiler
  • Muliggjør vanntilførsel til 4 slanger samtidig
For kraner med 1" gjenger og 3/4" redusering
Indre gjenger i messing
  • Robust og svært holdbar
Med 4 uttak
  • Muliggjør vanntilførsel til 4 slanger samtidig
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjengestørrelse G3/4 + G1
Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 50 x 195 x 280

Videoer

Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.