Kranadapter med 4 utganger
Fireveis kranadapter for kraner med 1" gjenger og 3/4" redusering. Indre gjenger av robust messing og 4 separate ventiler for vannregulering.
Alle utganger kan stenges og justeres uavhengig av hverandre. Muliggjør tilkobling av fire forskjellige slanger samtidig. Ideell for automatisk vanning med vanningscomputer. Utført i metall som gjør den robust og øker levetiden. Inkluderer fire krantilkoblinger.
Egenskaper og fordeler
4 separate reguleringsventiler
- Muliggjør vanntilførsel til 4 slanger samtidig
For kraner med 1" gjenger og 3/4" redusering
Indre gjenger i messing
- Robust og svært holdbar
Med 4 uttak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjengestørrelse
|G3/4 + G1
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|50 x 195 x 280
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.