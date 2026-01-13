Kranadapter Messing 3/4" og 1/2"

Kranadapter i messingutførelse av høy kvalitet. Ergonomisk gummiring på håndtak for enkel håndtering og forbedret feste. Reduserer tillater kobling av to gjengestørrelser.

For kraner med 3/4" og 1/2" gjenger. Passer de fleste vanningssystemer.

Egenskaper og fordeler
Kranadapter i messing
  • Robust og svært holdbar
Komfortabelt håndtak med gummi
  • For enkel håndtering og bedre feste
Reduserer
  • Gjør det mulig å koble til gjenger med 2 ulike størrelser
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjengestørrelse G3/4 + G1/2
Farge messing
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 44 x 37 x 37
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.