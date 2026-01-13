Kranadapter Messing 3/4" og 1/2"
Kranadapter i messingutførelse av høy kvalitet. Ergonomisk gummiring på håndtak for enkel håndtering og forbedret feste. Reduserer tillater kobling av to gjengestørrelser.
For kraner med 3/4" og 1/2" gjenger. Passer de fleste vanningssystemer.
Egenskaper og fordeler
Kranadapter i messing
- Robust og svært holdbar
Komfortabelt håndtak med gummi
- For enkel håndtering og bedre feste
Reduserer
- Gjør det mulig å koble til gjenger med 2 ulike størrelser
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjengestørrelse
|G3/4 + G1/2
|Farge
|messing
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|44 x 37 x 37
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.