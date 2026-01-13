Slangekobling Messing 1/2" 5/8"
Slangekobling i robust kvalitesmessing. Ergonomisk gummiring på håndtak for enkel håndtering og forbedret feste. Robust klikksystem. Passer til 1/2" og 5/8" slanger.
Slangekopling i messing. Solid utførelse. Komfortabel gummigrep for enklere håndtering og grep. Robust klikksystem. Passer til 1/2" og 5/8 slanger.
Egenskaper og fordeler
Messingkobling av høy kvalitet
- Robust og svært holdbar
Komfortabelt håndtak med gummi
- For enkel håndtering og bedre feste
Passer for 1/2" og 5/8" slanger
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″
|Farge
|messing
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|48 x 36 x 36
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.