Slangekobling Messing 1/2" 5/8"

Slangekobling i robust kvalitesmessing. Ergonomisk gummiring på håndtak for enkel håndtering og forbedret feste. Robust klikksystem. Passer til 1/2" og 5/8" slanger.

Egenskaper og fordeler
Messingkobling av høy kvalitet
  • Robust og svært holdbar
Komfortabelt håndtak med gummi
  • For enkel håndtering og bedre feste
Passer for 1/2" og 5/8" slanger
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″
Farge messing
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 48 x 36 x 36
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.