Universal Reparator
Universal reparator for alle standard hageslanger. Ergonomisk og brukervennlig utforming. For kobling eller skjøting av 2 slanger.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk utforming
- For enkel håndtering
Fleksibel med mange bruksområder
- Passer alle vanlige hageslanger
For kobling eller skjøting av 2 slanger
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farge
|svart
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 39 x 39
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.