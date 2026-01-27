Universal Reparator

Universal reparator for alle standard hageslanger. Ergonomisk og brukervennlig utforming. For kobling eller skjøting av 2 slanger.

Egenskaper og fordeler
Ergonomisk utforming
  • For enkel håndtering
Fleksibel med mange bruksområder
  • Passer alle vanlige hageslanger
For kobling eller skjøting av 2 slanger
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farge svart
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 39 x 39
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.