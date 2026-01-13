Universal Slangekobling Plus

Universal slangekobling med innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.

Egenskaper og fordeler
Innfelte håndtak i myk plast
  • For enkel håndtering
Klikksystem
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farge Gul
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 33 x 45
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter