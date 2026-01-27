Universal Slangekobling Premium med Aqua Stop
Robust universal slangekobling i aluminium med Aqua Stop. Innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.
Egenskaper og fordeler
Innfelte håndtak i myk plast
- For enkel håndtering
Slangeklemme av rustfri aluminium
- Robust og svært holdbar
Aqua Stop
- Frakobling uten vannsprut
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 33 x 40
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.