Slangevognsett HT 80 M Metall
Hosetrolley Kit HT 80 M inkludert 20 m Performance Plus-slange (1/2"), spraygun Plus, 4 Universal-slangekoblinger Plus og G3/4-tappadapter. Alt du trenger for å få jobben gjort!
Slangevognsettet HT 80 M består av alt du trenger for å få jobben gjort. Settet inneholder en HT 80 M metallslangevogn, 20 meter Performance Plus-slange (1/2"), en spraygun Plus, fire universelle slangekoblinger Plus (3x uten, 1x med Aqua Stop) og en G3/4 kranadapter. Alt dette sørger for at du kan få jobben gjort raskt og effektivt.
Egenskaper og fordeler
Sveiv
Høydejusterbart håndtak
Robust stålramme og trommel
- Robust og svært holdbar
Grepssikkert ergonomisk håndtak
- Praktisk håndtak for enkel håndtering
Slangeguide
- Forenkler inn- og uttrekk av slangen
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|20
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|8,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ og Kevlar® er varemerker eller registrerte varemerker av E.I. du Pont de Nemours and Company.
Scope of supply
- Slangekobling: 3 Stk
- Slangekobling med Aqua Stop: 1 Stk
- Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1
- Spylemunnstykke: 1 Stk
Bruksområder
- Hagevanning
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- For vanning av store flater og hager
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.