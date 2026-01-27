Slangevognsett HT 80 M Metall

Hosetrolley Kit HT 80 M inkludert 20 m Performance Plus-slange (1/2"), spraygun Plus, 4 Universal-slangekoblinger Plus og G3/4-tappadapter. Alt du trenger for å få jobben gjort!

Slangevognsettet HT 80 M består av alt du trenger for å få jobben gjort. Settet inneholder en HT 80 M metallslangevogn, 20 meter Performance Plus-slange (1/2"), en spraygun Plus, fire universelle slangekoblinger Plus (3x uten, 1x med Aqua Stop) og en G3/4 kranadapter. Alt dette sørger for at du kan få jobben gjort raskt og effektivt.

Egenskaper og fordeler
Sveiv
Høydejusterbart håndtak
Robust stålramme og trommel
  • Robust og svært holdbar
Grepssikkert ergonomisk håndtak
  • Praktisk håndtak for enkel håndtering
Slangeguide
  • Forenkler inn- og uttrekk av slangen
Spesifikasjoner

Teknisk data

Slangelengde (m) 20
Farge svart
Vekt (kg) 8,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 9,7
Mål (L x B x H) (mm) 420 x 570 x 853

DuPont™ og Kevlar® er varemerker eller registrerte varemerker av E.I. du Pont de Nemours and Company.

Scope of supply

  • Slangekobling: 3 Stk
  • Slangekobling med Aqua Stop: 1 Stk
  • Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1  
  • Spylemunnstykke: 1 Stk
Slangevognsett HT 80 M Metall
Slangevognsett HT 80 M Metall
Slangevognsett HT 80 M Metall
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • For vanning av store flater og hager
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.