Ossillerende spreder OS 200
For alle hager, store og små. Det brede spekteret av spredere gjør det mulig å finne den rette løsningen for alle typer hager, både store og små, på flate plener, eller i skråninger. Avhenging av behov finner du spredere med eller uten pigg for optimalt feste. Alle sprederne kan enkelt kobles til en hageslange og er kompatible med alle kjente vanningssystemer.
Ideell for mellomstore og store hager. De roterende armene tilpasser seg 56 posisjoner for optimal vanning. Det medfølger en rensepinne for rengjøring av dyser. Sprederen har hurtigtilkobling med forfilter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vannmengde
|20 l/min
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|435 x 175 x 90
Bruksområder
- Hagevanning
- Plen