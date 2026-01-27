Elektrisk feiekost KB 5 Premium
For effektiv mellomrengjøring: Den hvite, batteridrevne feiekosten KB 5 er raskere klar til bruk enn en støvsuger, og gir et fremragende rengjøringsresultat på selv de minste områder.
Den hvite, batteridrevne feiekosten KB 5 er den ideelle maskinen for mellomrengjøring av harde gulv og tepper. KB 5 drives av et litiumionbatteri og er svært kompakt, men takket være Kärcher Adaptive Cleaning System gir den likevel et fremragende rengjøringsresultat. Denne lette og plassbesparende feiekosten med universalbørste fjerner alt synlig smuss – og er raskere klar til bruk enn en støvsuger. Det fleksible dobbeltleddet gjør at den enkelt kommer til mellom stoler og under møbler, rengjør trapper uten problemer og feier effektivt helt inn til kanten. I tillegg kan du arbeide ergonomisk uten å måtte bøye deg. Maskinen har automatisk på-/av-bryter og en smussbeholder som enkelt tas ut fra siden.
Egenskaper og fordeler
Kärcher Adaptive rengjøringssystemPålitelig fjerning av smuss og støv fra alle gulvtyper. Innovativ bevegelig feiekant for optimal smussoppsamling. Forbedret design og optimal oppsamling og fjerning av smuss
Smussbeholder er lett å ta ut og inn for tømming.Rask og enkel tømming uten at du trenger å komme i kontakt med smuss og skitt.
Fleksibelt dobbelt leddHåndtaket kan enkelt styres i alle retninger. Enkel å styre. Inkludert mellom møbler og stoler.
Automatisk bryter
- Enkel å skru av og på.
- Rask og intuitiv.
- Du slipper å bøye deg ned.
Universalbørste
- For optimal smussoppsamling på både harde gulv og tepper.
- Gjør det enkelt å fjerne hår.
- Du kan feie tett inntil lister og kanter.
Universalbørsten er enkel å ta ut og bytte
- Rask og enkel å håndtere med en hånd.
- Forenkler rengjøring av universalbørsten.
Litium-ion batteriteknologi
- Med batteritid på opptil 30 minutter på harde gulv.
- Ingen minneeffekt på batteri.
- Alltid klar til bruk.
Plassbesparende oppbevaring
- For enkel, plassbesparende oppbevaring selv på små rom.
- Elektrisk ledningsfri feiekost som kan brukes overalt.
Oppbevaringsposisjon
- Det er enkelt å sette fra seg maskinen hvis du avbrytes under bruk.
Lav vekt.
- Enkel å transportere og manøvrere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Arbeidsbredde på universalbørste (mm)
|210
|Beholderkapasitet (ml)
|370
|Batterispenning (V)
|3,6
|Batteritid ved bruk på harde gulv (min)
|34,5
|Batteritid ved bruk på tepper (min)
|23
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,2
|Vekt inkl. batteri (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Lader
Utstyr
- Universalbørste: Avtagbar
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Trapper
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.