SB V K!Vac er en kraftig selvbetjent støvsuger, tilgjengelig som enkel eller dobbel versjon. Takket være patronfilteret og manuell filterrengjøring tilbyr den 15 prosent mer sugekraft enn forgjengeren og mister aldri sugekraft. Mens de opplyste LED-startknappene sikrer intuitiv betjening, bidrar sidelisten, som kan tilpasses i farge, til det generelle utseendet til selvbetjeningsstøvsugeren. Slangeføringen med glassfiberstang minimerer sugeslangens kontakt med bakken, og bidrar dermed til å forhindre at smuss kommer inn i kjøretøyet. Det er mulighet å implementere en luftpistol for å blåse smuss ut av sprekker og plasser der støvsugeren ikke når. Gjenværende tidsdisplay viser hvor lenge brukerne har igjen å støvsuge. Fleksible betalingsalternativer som kredittkortterminal og elektronisk myntinnkast gjør det enklere for brukerne. Turbinene er enkle å bytte ut, noe som gjør vedlikeholdet enklere.