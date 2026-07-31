Selvbetjent støvsugeanlegg SB V K!Vac
Den kraftige selvbetjeningsstøvsugeren imponerer med maksimal sugekraft, moderne design og kontantløse betalingsmuligheter. Ideell for praktisk og effektiv rengjøring innvendig i kjøretøy.
SB V K!Vac er en kraftig selvbetjent støvsuger, tilgjengelig som enkel eller dobbel versjon. Takket være patronfilteret og manuell filterrengjøring tilbyr den 15 prosent mer sugekraft enn forgjengeren og mister aldri sugekraft. Mens de opplyste LED-startknappene sikrer intuitiv betjening, bidrar sidelisten, som kan tilpasses i farge, til det generelle utseendet til selvbetjeningsstøvsugeren. Slangeføringen med glassfiberstang minimerer sugeslangens kontakt med bakken, og bidrar dermed til å forhindre at smuss kommer inn i kjøretøyet. Det er mulighet å implementere en luftpistol for å blåse smuss ut av sprekker og plasser der støvsugeren ikke når. Gjenværende tidsdisplay viser hvor lenge brukerne har igjen å støvsuge. Fleksible betalingsalternativer som kredittkortterminal og elektronisk myntinnkast gjør det enklere for brukerne. Turbinene er enkle å bytte ut, noe som gjør vedlikeholdet enklere.
Egenskaper og fordeler
2-filtersystemPatronfilteret holder sugekraften konstant høy. Integrert manuelt filterrengjøringssystem. Støvfri tømming med valgfrie filterposer.
Individuelle betalingssystemerKredittkortterminal og/eller elektronisk myntinnkast. Startknapp for drift uten betalingssystem.
Luftpistol (valgfritt) for rengjøring av sprekkerBlåsefunksjon for rengjøring av sprekker (f.eks. sete og midtkonsoll).
Inntrekking av slange med glassfiberstang
- Minimerer slangens kontakt med bakken.
- Hindrer at smuss kommer inn i kjøretøyet.
- Beskytter slangen mot slitasje.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Turbinens levetid (t)
|800
|Lydnivå (dB)
|65
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spenning (V)
|230
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2031-01-01
Utstyr
- Sugeslange lengde: 6290 mm
- Inntrekking av slange med glassfiberstang
- Sugemunnstykke
Videoer
Bruksområder
- Manuell rengjøring av bilens interiør