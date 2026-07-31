Selvvaskeanlegg SB OB

SB OB er et selvvaskeanlegget med én vaskeplass, fra Kärcher. Med sin kompakte størrelse er dette vaskeannlegget perfelt for vask av hele kjøretøyet, selv på liten plass.

Den kompakte selvbetjente enkeltbåsen SB OB fra Kärcher kan tilpasses etter individuelle kundebehov og utfører effektiv bilvask, selv på begrenset plass. Den fleksible løsningen med én vaskebås tilbyr opptil syv ulike vaskeprogrammer for en komplett bilvask. Enkle og tydelige visuelle hjelpemidler gjør det lett å justere innstillingene via den integrerte, brukervennlige berøringsskjermen. Enkeltbåsen er ideell for plassering i ledige restarealer, og gir attraktive inntektsmuligheter med minimal investering.

Egenskaper og fordeler
Selvvaskeanlegg SB OB: Tilgjengelig med opptil fire doseringspumper
Tilgjengelig med opptil fire doseringspumper
Har opptil sju vaskeprogrammer. Fullstendig kjøretøyrengjøring med ulike vaskeprogrammer. Genererer ekstra inntekt.
Selvvaskeanlegg SB OB: Tredje vaskeverktøy
Tredje vaskeverktøy
Kraftig skum og kraftig skum for felger som ekstra vaskeprogram. Intensiv forrengjøring sikrer svært gode rengjørignsresultater. Sikrer høy kundetilfredshet.
Selvvaskeanlegg SB OB: Mykning av vannet med osmose
Mykning av vannet med osmose
Krever ikke separat kabinett. Krever svært liten plass.
Innstillinger kan justeres raskt og enkelt via berøringsskjerm
  • Intuitiv betjening og lett forståelige bilder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidstrykk (bar) 100 - 120
Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Vannmengde per pumpe (l/t) 500
Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til 2031-01-01

Utstyr

  • Selvbetjente vaskestasjoner: 1
  • Vaskeprogram: 7 Stk

Videoer

Bruksområder
  • Selvbetjent kjøretøyrengjøring på minimal plass