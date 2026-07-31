Selvvaskeanlegg SB OB
SB OB er et selvvaskeanlegget med én vaskeplass, fra Kärcher. Med sin kompakte størrelse er dette vaskeannlegget perfelt for vask av hele kjøretøyet, selv på liten plass.
Den kompakte selvbetjente enkeltbåsen SB OB fra Kärcher kan tilpasses etter individuelle kundebehov og utfører effektiv bilvask, selv på begrenset plass. Den fleksible løsningen med én vaskebås tilbyr opptil syv ulike vaskeprogrammer for en komplett bilvask. Enkle og tydelige visuelle hjelpemidler gjør det lett å justere innstillingene via den integrerte, brukervennlige berøringsskjermen. Enkeltbåsen er ideell for plassering i ledige restarealer, og gir attraktive inntektsmuligheter med minimal investering.
Egenskaper og fordeler
Tilgjengelig med opptil fire doseringspumperHar opptil sju vaskeprogrammer. Fullstendig kjøretøyrengjøring med ulike vaskeprogrammer. Genererer ekstra inntekt.
Tredje vaskeverktøyKraftig skum og kraftig skum for felger som ekstra vaskeprogram. Intensiv forrengjøring sikrer svært gode rengjørignsresultater. Sikrer høy kundetilfredshet.
Mykning av vannet med osmoseKrever ikke separat kabinett. Krever svært liten plass.
Innstillinger kan justeres raskt og enkelt via berøringsskjerm
- Intuitiv betjening og lett forståelige bilder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidstrykk (bar)
|100 - 120
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Vannmengde per pumpe (l/t)
|500
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2031-01-01
Utstyr
- Selvbetjente vaskestasjoner: 1
- Vaskeprogram: 7 Stk
Videoer
Bruksområder
- Selvbetjent kjøretøyrengjøring på minimal plass