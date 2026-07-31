Den kompakte selvbetjente enkeltbåsen SB OB fra Kärcher kan tilpasses etter individuelle kundebehov og utfører effektiv bilvask, selv på begrenset plass. Den fleksible løsningen med én vaskebås tilbyr opptil syv ulike vaskeprogrammer for en komplett bilvask. Enkle og tydelige visuelle hjelpemidler gjør det lett å justere innstillingene via den integrerte, brukervennlige berøringsskjermen. Enkeltbåsen er ideell for plassering i ledige restarealer, og gir attraktive inntektsmuligheter med minimal investering.