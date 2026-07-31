KM 105/180 R Bp Classic er vår nye kompakt feiemaskin for industrien. Denne sitte-på-feiemaskinen egner seg for feiing av store mengder støv og grovt skitt utendørs, men passer også for tilsmussede innendørsarealer takket være det kompakte designet. Den robuste stålrammen, komponenter av høy kvalitet, gummihjul og hydrauliske fremdriftsmotorer gjør sammen med børstevalser og sidebørster KM 105/180 R Bp Classic Pack både effektiv, robust og holdbar. Maskinen er utstyrt med et svært effektivt filtersystem som sammen med automatisk filterrengjøring sørger for at maskinen uanstrengt takler selv ekstremt støvete forhold. KM 105/180 R Bp Classic betjenes intuitivt via spaker, og lett tilgjengelige komponenter gjør dette til en svært produktiv og brukervennlig maskin. Maskinen leveres med batteri og tilsvarende lader som standard.