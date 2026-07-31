Feiemaskin med oppsug KM 105/180 R Bp Pack Classic
Den kompakte og robuste sitte-på-feiemaskinen KM 105/180 R Bp kommer med batteri og lader som standard. Med hydrauliske motorer og høy allsidighet er den godt egnet for bruk i industrien.
KM 105/180 R Bp Classic er vår nye kompakt feiemaskin for industrien. Denne sitte-på-feiemaskinen egner seg for feiing av store mengder støv og grovt skitt utendørs, men passer også for tilsmussede innendørsarealer takket være det kompakte designet. Den robuste stålrammen, komponenter av høy kvalitet, gummihjul og hydrauliske fremdriftsmotorer gjør sammen med børstevalser og sidebørster KM 105/180 R Bp Classic Pack både effektiv, robust og holdbar. Maskinen er utstyrt med et svært effektivt filtersystem som sammen med automatisk filterrengjøring sørger for at maskinen uanstrengt takler selv ekstremt støvete forhold. KM 105/180 R Bp Classic betjenes intuitivt via spaker, og lett tilgjengelige komponenter gjør dette til en svært produktiv og brukervennlig maskin. Maskinen leveres med batteri og tilsvarende lader som standard.
Egenskaper og fordeler
Robust design gir arbeidssikkerhet.Hydraulisk drivkraft, hovedbørste- og sidebørstedrift. Fører til lengre levetid for komponenter og maskin. Standard blinkende varsellampe øker sikkerheten for bruker og miljø.
FeiebrettprinsippGaranterer gode rengjøringsresultater også ved fint smuss. Uanstrengt opphenting av grovt smuss. Lav støvproduksjon.
Enkel betjening, vedlikehold og service.Intuitiv betjening ved bruk av spaker. Hovedbørste og filter byttes enkelt uten bruk av verktøy. Enkel tilgang til alle viktige komponenter.
Effektivt lommefiltersystem.
- Minimerer støvproduksjonen effektivt ved feiing.
- Finnes også med valgfritt flatfilter eller rundt filteranlegg.
- Ekstremt effektiv rengjøring for lang levetid.
Automatisk rengjøring av filter.
- Regelmessig rengjøring forlenger filterets levetid.
- Reduserer støvproduksjonen, selv under ekstreme ytre forhold.
- Fungerer pålitelig med alle tilgjengelige filtersystemer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Elektrisk
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/kW)
|36 / 2,5
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|6300
|Arbeidsbredde (mm)
|780
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1050
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1300
|Batterikapasitet (Ah)
|240
|Batterispenning (V)
|36
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Avfallsbeholder (l)
|180
|Stigningskapasitet (%)
|14
|Kjørehastighet (km/t)
|6
|Filterflate (m²)
|5,2
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|850
|Vekt, klar til bruk (kg)
|850
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|850
|Mål (L x B x H) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- Lamellfilter
- Hjul i solid gummi
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Automatisk filterrengjøring
- Justerbar valsebørste
- Svevende børste
- Justerbar sugekraft
- Feiebrettprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk utsvingende sidebørste
Bruksområder
- Ideell for bruk i (åpne) produksjonsområder, lager og logistikkbygg.
- Egnet for bruk i uterom, i lasteområder og på byggeplasser.
- For bruk i metall- og byggebransjen, samt i tungindustri.