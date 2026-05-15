en robuste og slitesterke KM 130/300 R I industrifeiemaskinen fra Kärcher er ideell for bruksområder med store mengder smuss og støv. Selv langvarige rengjøringsoperasjoner er ingen match for dens store avfallsbeholder og kraftige dieselmotor. Det solide beskyttende metallrammeverket og den enkle spakbetjeningen er perfekt tilpasset de tøffe forholdene i industrielle omgivelser. Med standardfunksjoner som et svært effektivt posefiltersystem og valgfri regulering av sidebørstehastighet, for effektivt å føre avfall til feiebørsten og for å holde støvspredning til et minimum, garanterer KM 130/300 R I tilnærmet støvfri feiing, selv i ekstremt støvete omgivelser. Det brukervennlige designet omfatter også et komfortsete, praktiske oppbevaringsrom, en USB-ladepunkt og LED-indikatorlamper som viser gjeldende driftsstatus. Punkteringssikre helgummidekk, LED-frontlys og en varselslampe er designet for å sikre sikkerheten i det umiddelbare arbeidsmiljøet. I tillegg er det tilgjengelig monteringssett for å tilpasse maskinen til spesifikke rengjøringsoppgaver eller for ytterligere å forbedre maskinens sikkerhet.