Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R I D
KM 130/300 R I industrisugemaskin kombinerer robust konstruksjon med enkel betjening og kraftig feiing – ideell for tungt tilsmussede områder og krevende bruksområder.
en robuste og slitesterke KM 130/300 R I industrifeiemaskinen fra Kärcher er ideell for bruksområder med store mengder smuss og støv. Selv langvarige rengjøringsoperasjoner er ingen match for dens store avfallsbeholder og kraftige dieselmotor. Det solide beskyttende metallrammeverket og den enkle spakbetjeningen er perfekt tilpasset de tøffe forholdene i industrielle omgivelser. Med standardfunksjoner som et svært effektivt posefiltersystem og valgfri regulering av sidebørstehastighet, for effektivt å føre avfall til feiebørsten og for å holde støvspredning til et minimum, garanterer KM 130/300 R I tilnærmet støvfri feiing, selv i ekstremt støvete omgivelser. Det brukervennlige designet omfatter også et komfortsete, praktiske oppbevaringsrom, en USB-ladepunkt og LED-indikatorlamper som viser gjeldende driftsstatus. Punkteringssikre helgummidekk, LED-frontlys og en varselslampe er designet for å sikre sikkerheten i det umiddelbare arbeidsmiljøet. I tillegg er det tilgjengelig monteringssett for å tilpasse maskinen til spesifikke rengjøringsoppgaver eller for ytterligere å forbedre maskinens sikkerhet.
Egenskaper og fordeler
Enkel og robust spakbetjeningAlle viktige funksjoner kan enkelt betjenes via spaker for optimal bekvemmelighet. LED-indikatorlys viser driftsstatus. Praktisk 1-pedals betjening med veksler for fremover- og bakoverkjøring.
Hydraulisk tømmesystemAvfall kan tømmes trygt, enkelt og uten kontakt. Uanstrengt system for tømming av beholderen i en høyde på opptil 1,40 m.
Valgfri regulering av sidebørstehastighetOptimalt matesystem som dirigerer avfallet til feiebørsten. Reduserer effektivt støvspredning under feiing. Betydelig lavere støvpåvirkning for brukeren.
Brukervennlig, ergonomisk design
- Komfortsetet kan justeres for å passe brukerens høyde.
- Muliggjør utmattelsesfritt arbeid, selv over lengre perioder ved behov.
- Enkel tilgang til kontrollelementene for et avslappet arbeidsmiljø.
Store posefiltre
- Det store filterarealet holder støvnivået nede under feiing.
- Praktisk filterrengjøring med vibrerende motor.
Fullhydraulisk fremdrift og feiesystem
- Svært vedlikeholdsvennlig, noe som sparer tid og penger.
- Slitasjefri driftsteknologi.
- Ultraholdbar selv i tøffe arbeidsmiljøer.
Meget enkelt vedlikehold
- Enkelt tilgjengelig posefiltersystem.
- Vedlikeholdsvennlig teknologi med fullhydraulisk drift og ingen elektronikk.
Hydraulisk bakhjulsdrift med helgummidekk
- Enkel å manøvrere selv i trange rom.
- Punkteringssikre dekk laget av helgummi, slik at skarpe gjenstander ikke er noe problem.
Feiebrettprinsipp
- God smusshåndtering med inntak for fin og grov smuss.
- Minimal spredning av støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Diesel
|Fremdrift
|Firetakstsmotor
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|15,8
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|13000
|Arbeidsbredde (mm)
|1000
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1300
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1550
|Avfallsbeholder (l)
|300
|Stigningskapasitet (%)
|18
|Kjørehastighet (km/t)
|10
|Filterflate (m²)
|7,8
|Lastekapasitet (kg)
|477
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|970
|Vekt, klar til bruk (kg)
|970
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|970
|Mål (L x B x H) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Scope of supply
- Lamellfilter
- Hjul i solid gummi
Utstyr
- Automatisk filterrengjøring
- Svevende børste
- Servostyring
- Justerbar sugekraft
- Feiebrettprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
Bruksområder
- Behandlingsanlegg for byggemateriale
- Metallstøpeanlegg
- Metallforedlingsanlegg
- Lagerlokaler
- Byggeplasser
- Jern- og stålverk
- Materialbehandlingsanlegg