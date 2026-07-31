Industristøvsuger IVR-L 40/12-1
IVR-L 65/12-1 er den minste industristøvsugeren i IVR-L-serien. Den er ideell for oppsuging av væsker og/eller spon innen metallindustrien.
Med en motoreffekt på 1,2 kW er IVR-L 65/12-1 en maskin på innstegsnivå for støvsuging av væske og/eller spon. IVR-L 65/12-1 er den minste væskestøvsugeren i IVR-L-serien. Denne høykvalitetsstøvsugeren er ideell for støvsuging og separasjon av små mengder væsker og faste stoffer. For eksempel kjølevæske, smøreemulsjon, vann eller olje med metallspon. Sponene kan samles opp i en sponkurv. Væsken som suges opp føres tilbake til kretsen via avløpsslangen. Fyllingsnivået er alltid tydelig synlig på avløpsslangen til enhver tid. Den 360° roterende slangekoblingen på sugehodet gjør det enkelt å støvsuge i alle retninger uten at sugeslangen floker seg. Den integrerte mekaniske flottørkontrollen beskytter støvsugerens turbiner mot fuktighet. Drivhodet er delvis laget av resirkulert materiale.
Egenskaper og fordeler
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
- Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
- Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy.
- Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Utstyrt med stillegående viftemotor
- Meget kompakt og manøvrerbar maskin med viftemotor.
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|72 / 260
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23,5
|Beholderkapasitet (l)
|65
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|1,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 40
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,25
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Vekt uten tilbehør (kg)
|38
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|38,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|39,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|718 x 526 x 1000
Utstyr
- Hovedfilter: Overflatefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
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