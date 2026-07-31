Med en motoreffekt på 1,2 kW er IVR-L 65/12-1 en maskin på innstegsnivå for støvsuging av væske og/eller spon. IVR-L 65/12-1 er den minste væskestøvsugeren i IVR-L-serien. Denne høykvalitetsstøvsugeren er ideell for støvsuging og separasjon av små mengder væsker og faste stoffer. For eksempel kjølevæske, smøreemulsjon, vann eller olje med metallspon. Sponene kan samles opp i en sponkurv. Væsken som suges opp føres tilbake til kretsen via avløpsslangen. Fyllingsnivået er alltid tydelig synlig på avløpsslangen til enhver tid. Den 360° roterende slangekoblingen på sugehodet gjør det enkelt å støvsuge i alle retninger uten at sugeslangen floker seg. Den integrerte mekaniske flottørkontrollen beskytter støvsugerens turbiner mot fuktighet. Drivhodet er delvis laget av resirkulert materiale.