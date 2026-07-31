Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc industristøvsugeren er egnet for støvsuging og separasjon av kjølevæsker, smøremidler, vann eller olje fra faste stoffer (f.eks. metallspon). Når sponen er sugd opp, kan den samles opp i en sponkurv, mens væsken returneres til kretsen via en avløpsslange. Alternativt kan et vippbart chassis også brukes til tømming. Det aktuelle fyllingsnivået kan sees til enhver tid gjennom avløpsslangen. En 360° roterende slangekobling på sugehodet er ansvarlig for støvsuging. Dette betyr at smuss rundt støvsugeren enkelt kan støvsuges opp uten å forårsake et flokete slangesystem. Den integrerte mekaniske flottørkontrollen beskytter støvsugerens turbiner mot fuktighet. Med 1,2 kW er IVR-L 65/12-1 Tc en maskin på innstegsnivå for støvsuging av væske og/eller spon. Drivhodet er delvis laget av resirkulert materiale.