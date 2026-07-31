Industristøvsuger IVR-L 65/12-1 Tc
IVR-L 65/12-1 Tc er en kompakt og brukervennlig industristøvsuger, spesielt godt egnet for å suge opp væske og/eller spon i verksteder og industrimiljøer. Den enkle vippevognen gjør det lett å tømme beholderen og holde maskinen i god stand.
Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc industristøvsugeren er egnet for støvsuging og separasjon av kjølevæsker, smøremidler, vann eller olje fra faste stoffer (f.eks. metallspon). Når sponen er sugd opp, kan den samles opp i en sponkurv, mens væsken returneres til kretsen via en avløpsslange. Alternativt kan et vippbart chassis også brukes til tømming. Det aktuelle fyllingsnivået kan sees til enhver tid gjennom avløpsslangen. En 360° roterende slangekobling på sugehodet er ansvarlig for støvsuging. Dette betyr at smuss rundt støvsugeren enkelt kan støvsuges opp uten å forårsake et flokete slangesystem. Den integrerte mekaniske flottørkontrollen beskytter støvsugerens turbiner mot fuktighet. Med 1,2 kW er IVR-L 65/12-1 Tc en maskin på innstegsnivå for støvsuging av væske og/eller spon. Drivhodet er delvis laget av resirkulert materiale.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tilt/vippechassis
- Sofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming.
- Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming.
- Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
- Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
- Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy.
- Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med stillegående viftemotor
- Meget kompakt og manøvrerbar maskin med viftemotor.
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|72 / 260
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23,5
|Beholderkapasitet (l)
|65
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|1,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 40
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,25
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Vekt uten tilbehør (kg)
|40
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|43,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|44,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|737 x 532 x 1100
Utstyr
- Hovedfilter: Overflatefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
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