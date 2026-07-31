Industristøvsuger IVR-L 65/12-1 Tc

IVR-L 65/12-1 Tc er en kompakt og brukervennlig industristøvsuger, spesielt godt egnet for å suge opp væske og/eller spon i verksteder og industrimiljøer. Den enkle vippevognen gjør det lett å tømme beholderen og holde maskinen i god stand.

Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc industristøvsugeren er egnet for støvsuging og separasjon av kjølevæsker, smøremidler, vann eller olje fra faste stoffer (f.eks. metallspon). Når sponen er sugd opp, kan den samles opp i en sponkurv, mens væsken returneres til kretsen via en avløpsslange. Alternativt kan et vippbart chassis også brukes til tømming. Det aktuelle fyllingsnivået kan sees til enhver tid gjennom avløpsslangen. En 360° roterende slangekobling på sugehodet er ansvarlig for støvsuging. Dette betyr at smuss rundt støvsugeren enkelt kan støvsuges opp uten å forårsake et flokete slangesystem. Den integrerte mekaniske flottørkontrollen beskytter støvsugerens turbiner mot fuktighet. Med 1,2 kW er IVR-L 65/12-1 Tc en maskin på innstegsnivå for støvsuging av væske og/eller spon. Drivhodet er delvis laget av resirkulert materiale.

Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tilt/vippechassis
  • Sofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming.
  • Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming.
  • Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
  • Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
  • Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy.
  • Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med stillegående viftemotor
  • Meget kompakt og manøvrerbar maskin med viftemotor.
  • Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
  • Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 72 / 260
Støvsuger (mBar/kPa) 235 / 23,5
Beholderkapasitet (l) 65
Beholdermateriale Stål
Nominell inngangseffekt (kW) 1,2
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 50
Nominell diameter for tilbehør ID 40
Støvklasse for hovedfilter L
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,25
Lydnivå (dB) 68
Lengde på ledning (m) 10
Vekt uten tilbehør (kg) 40
Vekt (med tilbehør) (kg) 43,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 44,1
Mål (L x B x H) (mm) 737 x 532 x 1100

Utstyr

  • Hovedfilter: Overflatefilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVR-L 65/12-1 Tc
Industristøvsuger IVR-L 65/12-1 Tc

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