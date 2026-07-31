Industrielt støvavtrekk ID 130/22 with arm
Mobil, trefaset ID 130/22 støvavtrekksenhet med arm for oppsuging av store mengder fint støv og helsefarlig støv (OEL > 0,1 mg/m³). Den har en robust og servicevennlig design.
Støvsugersystemet ID 130/22 med arm har en kraftig og energieffektiv (IE3) radialkompressor for store volumstrømmer, og er også konstruert for kontinuerlig treskiftsdrift. Den trefase mobile enheten med en nominell inngangseffekt på 2,2 kW og et filtersystem i støvklasse M er konstruert for å suge opp store mengder fint spon og farlig støv (TLV > 0,1 mg/m³). Takket være den robuste og servicevennlige designen oppfyller den viktige krav for tøffe industrielle applikasjoner. Avsugsarmen støtter seg selv med gassfjærer og har utvendige ledd som forlenger arbeidsradiusen til en total lengde på 3 meter. En manuell ristemekanisme rengjør effektivt det holdbare kompakte filteret, mens nedfellingsvognen gjør det mulig å tømme 170-liters beholderen enkelt og ergonomisk uten å fjerne drivhodet. En polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkutjevningsslange på maskinen garanterer støvfattig tømming og sikker avhending av sugeavfallet.
Egenskaper og fordeler
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhetStøvfilter i klasse M for støvsuging av skadelig støv.
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodetNedsettingstralle og rullende beholder for ergonomisk tømming.
Støvfritt tømmesystem for skadelige materialerStøvfri tømming takket være PE-pose med integrert lukkemekanisme. Enkel avhending av støv i PE-pose.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|370 / 1329
|Støvsuger (mBar/kPa)
|33 / 3,3
|Beholderkapasitet (l)
|170
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Filterflate (m²)
|9
|Nominell diameter for kobling
|ID 140
|Lydnivå (dB)
|75
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Vekt uten tilbehør (kg)
|182
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|182,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Bruksområder
- For støvsuging av store mengder skadelige støvtyper (OEL > 0,1 mg/m³)
- For støvsuging av store mengder fin spon og støv