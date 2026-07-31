Støvsugersystemet ID 130/22 med arm har en kraftig og energieffektiv (IE3) radialkompressor for store volumstrømmer, og er også konstruert for kontinuerlig treskiftsdrift. Den trefase mobile enheten med en nominell inngangseffekt på 2,2 kW og et filtersystem i støvklasse M er konstruert for å suge opp store mengder fint spon og farlig støv (TLV > 0,1 mg/m³). Takket være den robuste og servicevennlige designen oppfyller den viktige krav for tøffe industrielle applikasjoner. Avsugsarmen støtter seg selv med gassfjærer og har utvendige ledd som forlenger arbeidsradiusen til en total lengde på 3 meter. En manuell ristemekanisme rengjør effektivt det holdbare kompakte filteret, mens nedfellingsvognen gjør det mulig å tømme 170-liters beholderen enkelt og ergonomisk uten å fjerne drivhodet. En polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkutjevningsslange på maskinen garanterer støvfattig tømming og sikker avhending av sugeavfallet.