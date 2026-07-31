Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc
Compact ID 130/22 Z22 Afc mobil støvavtrekksenhet med motorisert filterrister for støvsuging av store mengder fine spon og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³) i ATEX Sone 22.
Den mobile industrielle støvfjerneren ID 130/22 Z22 Afc med en nominell inngangseffekt på 2,2 kW og et filtersystem i støvklasse M er konstruert for støvsuging av store mengder fint spon og farlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³) og for bruk i potensielt eksplosive sone 22-områder. Effektiv rengjøring av det slitesterke filteret oppnås ved hjelp av en elektrisk ristemekanisme. Støvfjerneren har en kraftig, energieffektiv (IE3) radialkompressor konstruert for kontinuerlig treskiftsdrift med høye volumstrømmer. I tillegg til den robuste og servicevennlige designen, oppfyller den viktige krav for tøffe industrielle applikasjoner. En nedfellingsvogn gjør det mulig å tømme 170-liters beholderen ergonomisk uten å fjerne drivhodet. Takket være en polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkutjevningsslange på maskinen, kan avfallet tømmes trygt og uten å produsere store mengder støv.
Egenskaper og fordeler
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhetStøvfilter i klasse M for støvsuging av skadelig støv.
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodetNedsettingstralle og rullende beholder for ergonomisk tømming.
Støvfritt tømmesystem for skadelige materialerStøvfri tømming takket være PE-pose med integrert lukkemekanisme. Pålitelig avhending av støv i PE-pose.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|370 / 1329
|Støvsuger (mBar/kPa)
|33 / 3,3
|Beholderkapasitet (l)
|170
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Filterflate (m²)
|9
|Nominell diameter for kobling
|ID 140
|Lydnivå (dB)
|75
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Vekt uten tilbehør (kg)
|174
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|175
|Mål (L x B x H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Utstyr
- Filter: Patronfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For store mengder med fin spon og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Egnet for bruk i ATEX sone 22