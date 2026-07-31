Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc

Compact ID 130/22 Z22 Afc mobil støvavtrekksenhet med motorisert filterrister for støvsuging av store mengder fine spon og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³) i ATEX Sone 22.

Den mobile industrielle støvfjerneren ID 130/22 Z22 Afc med en nominell inngangseffekt på 2,2 kW og et filtersystem i støvklasse M er konstruert for støvsuging av store mengder fint spon og farlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³) og for bruk i potensielt eksplosive sone 22-områder. Effektiv rengjøring av det slitesterke filteret oppnås ved hjelp av en elektrisk ristemekanisme. Støvfjerneren har en kraftig, energieffektiv (IE3) radialkompressor konstruert for kontinuerlig treskiftsdrift med høye volumstrømmer. I tillegg til den robuste og servicevennlige designen, oppfyller den viktige krav for tøffe industrielle applikasjoner. En nedfellingsvogn gjør det mulig å tømme 170-liters beholderen ergonomisk uten å fjerne drivhodet. Takket være en polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkutjevningsslange på maskinen, kan avfallet tømmes trygt og uten å produsere store mengder støv.

Egenskaper og fordeler
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc: Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhet
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhet
Støvfilter i klasse M for støvsuging av skadelig støv.
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc: Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodet
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodet
Nedsettingstralle og rullende beholder for ergonomisk tømming.
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc: Støvfritt tømmesystem for skadelige materialer
Støvfritt tømmesystem for skadelige materialer
Støvfri tømming takket være PE-pose med integrert lukkemekanisme. Pålitelig avhending av støv i PE-pose.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 370 / 1329
Støvsuger (mBar/kPa) 33 / 3,3
Beholderkapasitet (l) 170
Nominell inngangseffekt (kW) 2,2
Støvsugertype Elektrisk
Filterflate (m²) 9
Nominell diameter for kobling ID 140
Lydnivå (dB) 75
Støvklasse for hovedfilter M
Vekt uten tilbehør (kg) 174
Vekt inkludert emballasje (kg) 175
Mål (L x B x H) (mm) 1170 x 780 x 1580

Utstyr

  • Filter: Patronfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 Afc

Videoer

Bruksområder
  • For store mengder med fin spon og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Egnet for bruk i ATEX sone 22
Tilbehør