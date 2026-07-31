Den mobile industrielle støvfjerneren ID 130/22 Z22 Afc med en nominell inngangseffekt på 2,2 kW og et filtersystem i støvklasse M er konstruert for støvsuging av store mengder fint spon og farlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³) og for bruk i potensielt eksplosive sone 22-områder. Effektiv rengjøring av det slitesterke filteret oppnås ved hjelp av en elektrisk ristemekanisme. Støvfjerneren har en kraftig, energieffektiv (IE3) radialkompressor konstruert for kontinuerlig treskiftsdrift med høye volumstrømmer. I tillegg til den robuste og servicevennlige designen, oppfyller den viktige krav for tøffe industrielle applikasjoner. En nedfellingsvogn gjør det mulig å tømme 170-liters beholderen ergonomisk uten å fjerne drivhodet. Takket være en polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkutjevningsslange på maskinen, kan avfallet tømmes trygt og uten å produsere store mengder støv.