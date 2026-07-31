ID 130/22 mobil industristøvfjerner er konstruert for støvsuging av store mengder fint spon og farlig støv (OEL > 0,1 mg/m³) og for bruk i potensielt eksplosive områder i sone 22, og er ideell for tøffe industrielle applikasjoner. Avsugsarmen støttes av gassfjærer og har utvendige ledd som forlenger arbeidsradiusen til en total lengde på 3 meter. Den kraftige og energieffektive (IE3) radialkompressoren med høye volumstrømmer muliggjør også kontinuerlig treskiftsdrift. Den trefase- og mobile støvfjerneren med 2,2 kW nominell inngangseffekt har et støvklasse M-filtersystem, en integrert mekanisk filterrister og en 170-liters beholder. Nedfellingsvognen muliggjør enkel og ergonomisk tømming, siden det ikke er behov for å fjerne drivhodet. En polyetylenpose med integrert festemekanisme og trykkkompensasjonsslange ved støvfjerneren garanterer støvfattig tømming og sikker avhending av sugeavfallet.