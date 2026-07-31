Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 with arm
ID 130/22 Z22 støvavtrekksenhet med arm, egnet for bruk i Sone 22. For støvsuging av store mengder fine spon og helsefarlig støv (OEL > 0,1 mg/m³). Mobil, momentdrevet og robust.
ID 130/22 mobil industristøvfjerner er konstruert for støvsuging av store mengder fint spon og farlig støv (OEL > 0,1 mg/m³) og for bruk i potensielt eksplosive områder i sone 22, og er ideell for tøffe industrielle applikasjoner. Avsugsarmen støttes av gassfjærer og har utvendige ledd som forlenger arbeidsradiusen til en total lengde på 3 meter. Den kraftige og energieffektive (IE3) radialkompressoren med høye volumstrømmer muliggjør også kontinuerlig treskiftsdrift. Den trefase- og mobile støvfjerneren med 2,2 kW nominell inngangseffekt har et støvklasse M-filtersystem, en integrert mekanisk filterrister og en 170-liters beholder. Nedfellingsvognen muliggjør enkel og ergonomisk tømming, siden det ikke er behov for å fjerne drivhodet. En polyetylenpose med integrert festemekanisme og trykkkompensasjonsslange ved støvfjerneren garanterer støvfattig tømming og sikker avhending av sugeavfallet.
Egenskaper og fordeler
Utstyrt med et slitesterkt patronfilter.
- Lang levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader.
- Svært enkel filterrensing takket være forsterket nett i filterposene.
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodet
- Nedsettingstralle og rullende beholder for ergonomisk tømming.
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhet
- Støvfilter i klasse M for støvsuging av skadelig støv.
Støvfritt tømmesystem for skadelige materialer
- Støvfri tømming takket være PE-pose med integrert lukkemekanisme.
- Pålitelig avhending av støv i PE-pose.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|369 / 1329
|Støvsuger (mBar/kPa)
|25 / 2,5
|Beholderkapasitet (l)
|170
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Filterflate (m²)
|9
|Nominell diameter for kobling
|ID 140
|Lydnivå (dB)
|72
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Vekt uten tilbehør (kg)
|187
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|187,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Bruksområder
- For store mengder med fin spon og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Egnet for bruk i ATEX sone 22