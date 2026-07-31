Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 with arm

ID 130/22 Z22 støvavtrekksenhet med arm, egnet for bruk i Sone 22. For støvsuging av store mengder fine spon og helsefarlig støv (OEL > 0,1 mg/m³). Mobil, momentdrevet og robust.

ID 130/22 mobil industristøvfjerner er konstruert for støvsuging av store mengder fint spon og farlig støv (OEL > 0,1 mg/m³) og for bruk i potensielt eksplosive områder i sone 22, og er ideell for tøffe industrielle applikasjoner. Avsugsarmen støttes av gassfjærer og har utvendige ledd som forlenger arbeidsradiusen til en total lengde på 3 meter. Den kraftige og energieffektive (IE3) radialkompressoren med høye volumstrømmer muliggjør også kontinuerlig treskiftsdrift. Den trefase- og mobile støvfjerneren med 2,2 kW nominell inngangseffekt har et støvklasse M-filtersystem, en integrert mekanisk filterrister og en 170-liters beholder. Nedfellingsvognen muliggjør enkel og ergonomisk tømming, siden det ikke er behov for å fjerne drivhodet. En polyetylenpose med integrert festemekanisme og trykkkompensasjonsslange ved støvfjerneren garanterer støvfattig tømming og sikker avhending av sugeavfallet.

Egenskaper og fordeler
Utstyrt med et slitesterkt patronfilter.
  • Lang levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader.
  • Svært enkel filterrensing takket være forsterket nett i filterposene.
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodet
  • Nedsettingstralle og rullende beholder for ergonomisk tømming.
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhet
  • Støvfilter i klasse M for støvsuging av skadelig støv.
Støvfritt tømmesystem for skadelige materialer
  • Støvfri tømming takket være PE-pose med integrert lukkemekanisme.
  • Pålitelig avhending av støv i PE-pose.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 369 / 1329
Støvsuger (mBar/kPa) 25 / 2,5
Beholderkapasitet (l) 170
Nominell inngangseffekt (kW) 2,2
Støvsugertype Elektrisk
Filterflate (m²) 9
Nominell diameter for kobling ID 140
Lydnivå (dB) 72
Støvklasse for hovedfilter M
Vekt uten tilbehør (kg) 187
Vekt inkludert emballasje (kg) 187,6
Mål (L x B x H) (mm) 1170 x 780 x 1580
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 with arm
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 with arm
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 with arm
Industrielt støvavtrekk ID 130/22 Z22 with arm

Videoer

Bruksområder
  • For store mengder med fin spon og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Egnet for bruk i ATEX sone 22
Tilbehør