Industrielt støvavtrekk ID 265/55 Afc
ID 265/55 Afc er et mobilt, 3-faset støvfjerningssystem for oppsuging av medium mengder støv, fint spon og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Systemet har et robust design.
Den stasjonære og støysvake ID 265/55 Afc støvfjerningsenhet er spesialutviklet for effektiv oppsuging av store mengder støv, fint spon og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Med en 3-fasemotor på 5,5 kW og støvklasse M-filter leverer den kraftig og energieffektiv ytelse gjennom en robust, lavslitasje radialkompressor (IE3) som sikrer høy luftstrøm. Den slitesterke og servicevennlige konstruksjonen gjør maskinen ideell for krevende industrielle miljøer og kontinuerlig drift i 3 skift. En elektrisk vibrasjonsmotor sørger for grundig rengjøring av det vaskbare lommefilteret, slik at sugeeffekten holdes konstant høy. Den 50 liters mobile beholderen har inspeksjonsvindu for enkel kontroll av fyllingsgrad, og tømmes raskt og støvfritt ved hjelp av ergonomisk settevogn, uten behov for å fjerne motorenheten. Polyetylenposen med integrert lukkemekanisme sikrer trygg og støvfri avfallshåndtering. På forespørsel kan maskinen oppgraderes for støvklasse H, sone 22, og for samtidig oppsuging fra flere punkter.
Egenskaper og fordeler
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhetStøvfilter i klasse M for støvsuging av skadelig støv.
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodetNedsettingstralle og rullende beholder for ergonomisk tømming.
Pålitelig, vaskbart lamellfilter og elektrisk filterrensingUavbrutt støvsuging med høy sugekraft uten reduksjon i filterkapasiteten. Sveisede sømmer garanterer lang levetid for lamellfilteret. For effektiv og praktisk rengjøring av filteret og konstant sugekraft.
Støvfritt tømmesystem for skadelige materialer
- Støvfri tømming takket være PE-pose med integrert lukkemekanisme.
- Enkel avhending av støv i PE-pose.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|738 / 2655
|Støvsuger (mBar/kPa)
|47 / 4,7
|Beholderkapasitet (l)
|50
|Beholdermateriale
|Metall
|Nominell inngangseffekt (kW)
|5,5
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 175
|Lydnivå (dB)
|68
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Vekt uten tilbehør (kg)
|370
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|469
|Mål (L x B x H) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Utstyr
- Filter: Lamellfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For støvsuging av store mengder skadelige støvtyper (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- For støvsuging av store mengder fin spon og støv