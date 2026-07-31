Den stasjonære og støysvake ID 265/55 Afc støvfjerningsenhet er spesialutviklet for effektiv oppsuging av store mengder støv, fint spon og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Med en 3-fasemotor på 5,5 kW og støvklasse M-filter leverer den kraftig og energieffektiv ytelse gjennom en robust, lavslitasje radialkompressor (IE3) som sikrer høy luftstrøm. Den slitesterke og servicevennlige konstruksjonen gjør maskinen ideell for krevende industrielle miljøer og kontinuerlig drift i 3 skift. En elektrisk vibrasjonsmotor sørger for grundig rengjøring av det vaskbare lommefilteret, slik at sugeeffekten holdes konstant høy. Den 50 liters mobile beholderen har inspeksjonsvindu for enkel kontroll av fyllingsgrad, og tømmes raskt og støvfritt ved hjelp av ergonomisk settevogn, uten behov for å fjerne motorenheten. Polyetylenposen med integrert lukkemekanisme sikrer trygg og støvfri avfallshåndtering. På forespørsel kan maskinen oppgraderes for støvklasse H, sone 22, og for samtidig oppsuging fra flere punkter.