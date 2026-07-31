Industrielt støvavtrekk ID 350/110 Afc

ID 350/110 Afc støvfjerningssystem med middels trykk er utviklet for sikker og effektiv oppsuging av store mengder støv og fint spon. Et sikkert valg for profesjonelle brukere.

Hovedanvendelsen til ID 350/110 Afc mellomtrykksstøvsugersystemet er å støvsuge store mengder støv og fint spon i industriell skala. Det har også et lommefilter som er sertifisert for støvklasse M i henhold til DIN EN 60335-2-69, samt en 100-liters mobil beholder (DN 250) med inspeksjonsvindu og integrert rundbunnet pose med nedholder og trykkutjevningsslange (DN 25) med hurtigkobling. Drivdelen er fullstendig lydisolert for å minimere driftsstøy og har en nedstrøms eksoslyddemper med IE3-effektivitet. Et koblingsskap i henhold til IP 54-beskyttelsesklasse (i henhold til de tyske VDE-forskriftene 0113) er også inkludert i leveransen som standard.

Egenskaper og fordeler
Industrielt støvavtrekk ID 350/110 Afc: Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhet
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhet
Filter i støvklasse M for trygg støvsuging av skadelige støvtyper.
Industrielt støvavtrekk ID 350/110 Afc: Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodet
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodet
Støvfri tømming takket være PE-pose med integrert lukkemekanisme. Enkel avhending av støv i PE-pose.
Industrielt støvavtrekk ID 350/110 Afc: Pålitelig, vaskbart lamellfilter og elektrisk filterrensing
Pålitelig, vaskbart lamellfilter og elektrisk filterrensing
Uavbrutt støvsuging med høy sugekraft uten reduksjon i filterkapasiteten. Sveisede sømmer garanterer lang levetid for lamellfilteret. For effektiv og praktisk rengjøring av filteret og konstant sugekraft.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 972 / 3500
Støvsuger (mBar/kPa) 71 / 7,1
Beholderkapasitet (l) 100
Nominell inngangseffekt (kW) 11
Støvsugertype Elektrisk
Filterflate (m²) 24
Nominell diameter for kobling ID 250
Lydnivå (dB) 75
Støvklasse for hovedfilter M
Vekt uten tilbehør (kg) 754
Vekt inkludert emballasje (kg) 797
Mål (L x B x H) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Industrielt støvavtrekk ID 350/110 Afc
Industrielt støvavtrekk ID 350/110 Afc

Videoer

Bruksområder
  • For støvsuging av store mengder skadelige støvtyper (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • For støvsuging av store mengder fin spon og fine eller skadelige støvtyper (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Tilbehør