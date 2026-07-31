Industrielt støvavtrekk ID 350/110 Afc
ID 350/110 Afc støvfjerningssystem med middels trykk er utviklet for sikker og effektiv oppsuging av store mengder støv og fint spon. Et sikkert valg for profesjonelle brukere.
Hovedanvendelsen til ID 350/110 Afc mellomtrykksstøvsugersystemet er å støvsuge store mengder støv og fint spon i industriell skala. Det har også et lommefilter som er sertifisert for støvklasse M i henhold til DIN EN 60335-2-69, samt en 100-liters mobil beholder (DN 250) med inspeksjonsvindu og integrert rundbunnet pose med nedholder og trykkutjevningsslange (DN 25) med hurtigkobling. Drivdelen er fullstendig lydisolert for å minimere driftsstøy og har en nedstrøms eksoslyddemper med IE3-effektivitet. Et koblingsskap i henhold til IP 54-beskyttelsesklasse (i henhold til de tyske VDE-forskriftene 0113) er også inkludert i leveransen som standard.
Egenskaper og fordeler
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhetFilter i støvklasse M for trygg støvsuging av skadelige støvtyper.
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodetStøvfri tømming takket være PE-pose med integrert lukkemekanisme. Enkel avhending av støv i PE-pose.
Pålitelig, vaskbart lamellfilter og elektrisk filterrensingUavbrutt støvsuging med høy sugekraft uten reduksjon i filterkapasiteten. Sveisede sømmer garanterer lang levetid for lamellfilteret. For effektiv og praktisk rengjøring av filteret og konstant sugekraft.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|972 / 3500
|Støvsuger (mBar/kPa)
|71 / 7,1
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Nominell inngangseffekt (kW)
|11
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Filterflate (m²)
|24
|Nominell diameter for kobling
|ID 250
|Lydnivå (dB)
|75
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Vekt uten tilbehør (kg)
|754
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|797
|Mål (L x B x H) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
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Bruksområder
- For støvsuging av store mengder skadelige støvtyper (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- For støvsuging av store mengder fin spon og fine eller skadelige støvtyper (OEL ≥ 0,1 mg/m³)