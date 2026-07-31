Hovedanvendelsen til ID 350/110 Afc mellomtrykksstøvsugersystemet er å støvsuge store mengder støv og fint spon i industriell skala. Det har også et lommefilter som er sertifisert for støvklasse M i henhold til DIN EN 60335-2-69, samt en 100-liters mobil beholder (DN 250) med inspeksjonsvindu og integrert rundbunnet pose med nedholder og trykkutjevningsslange (DN 25) med hurtigkobling. Drivdelen er fullstendig lydisolert for å minimere driftsstøy og har en nedstrøms eksoslyddemper med IE3-effektivitet. Et koblingsskap i henhold til IP 54-beskyttelsesklasse (i henhold til de tyske VDE-forskriftene 0113) er også inkludert i leveransen som standard.