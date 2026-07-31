IVM 40/12-1 M Z22 Set eksplosjonssikker industristøvsuger i mellomklassen, egnet for universell støvsuging av små til mellomstore mengder fine og grove partikler i industrielle miljøer – også ideell for bruk i områder med strenge hygienekrav og i ATEX-sone 22. Den pålitelige, slitesterke, kompakte og mobile maskinen med tilbehør (reduksjonsdyse, PVC-sugeslange, håndtak i rustfritt stål og standarddyse) fungerer i enfasedrift, er utstyrt med en EC-turbin og brukes i alle bruksområder der omstendighetene krever at visse sikkerhetstiltak overholdes. Store hjul gjør det enkelt å transportere den dit den trengs. Takket være det innovative Pull and Clean filterrengjøringssystemet kan det store stjernefilteret i støvklasse M rengjøres enkelt og praktisk under drift. Oppsamlingstanken og filtertanken er laget av syrebestandig rustfritt stål av høy kvalitet, mens chassiset er laget av slitesterkt stål.