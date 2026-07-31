Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22 Set
Industristøvsugersett i mellomklassen, inkludert tilbehør, utstyrt med stjernefilter i støvklasse M og EC-turbin, for støvsuging av fine og grove partikler i ATEX-sone 22.
IVM 40/12-1 M Z22 Set eksplosjonssikker industristøvsuger i mellomklassen, egnet for universell støvsuging av små til mellomstore mengder fine og grove partikler i industrielle miljøer – også ideell for bruk i områder med strenge hygienekrav og i ATEX-sone 22. Den pålitelige, slitesterke, kompakte og mobile maskinen med tilbehør (reduksjonsdyse, PVC-sugeslange, håndtak i rustfritt stål og standarddyse) fungerer i enfasedrift, er utstyrt med en EC-turbin og brukes i alle bruksområder der omstendighetene krever at visse sikkerhetstiltak overholdes. Store hjul gjør det enkelt å transportere den dit den trengs. Takket være det innovative Pull and Clean filterrengjøringssystemet kan det store stjernefilteret i støvklasse M rengjøres enkelt og praktisk under drift. Oppsamlingstanken og filtertanken er laget av syrebestandig rustfritt stål av høy kvalitet, mens chassiset er laget av slitesterkt stål.
Egenskaper og fordeler
Sertifisert for ATEX Sone 22.Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
EC-turbin med lav slitasjeBørsteløs design for drift med minimal slitasje. Egnet for treskiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Manuell "pull-and-clean" filterrengjøring.
- Filter rengjøres i ett enkelt trinn under drift.
- Slitesterk fjerning av støv ved hjelp av luftreversering.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|49,4 / 178
|Støvsuger (mBar/kPa)
|239 / 23,9
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|1 x 1,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 40
|Lydnivå (dB)
|73
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,6
|Vekt uten tilbehør (kg)
|52,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|53,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Videoer
Bruksområder
- Egnet for bruk i ATEX sone 22
- For små til store mengder med faste stoffer og støv i klasse M
- For de tøffeste bruksområdene, også egnet for oppsuging av klebrige materialer