Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS

En pålitelig partner: Industristøvsugeren IVM 60/12-1 M ACD WS med én motor suger effektivt opp fint støv som er underlagt krav om inertisering / passivisering av støv.

Kompakt, pålitelig og enkel: IVM 60/12-1 M ACD WS er en énmotors industristøvsuger i mellomklassen, spesielt utviklet for fint støv som krever inertisering – som aluminium, titan eller magnesium. Maskinen kombinerer en høyytelsesturbin med et stort stjernefilter (støvklasse M). Filteret rengjøres enkelt og praktisk med 'Pull and Clean'-systemet uten at driften må stanses. For sikker håndtering har oppsamlingsbeholderen en integrert silkurv. Alle partikler som suges inn tvinges gjennom en inert væske og blir umiddelbart nedfuktet. Fyllingsnivået er alltid synlig via skueglasset, og en automatisk sugestopp forhindrer driftsfeil ved for lavt væskenivå. Væsken tømmes til slutt enkelt ut via en kuleventil.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS: ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS: Fangede partikler ledes i et tvunget system
Fangede partikler ledes i et tvunget system
Sugeavfallet blir fullstendig vætet av passiviseringsvæsken.
Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS: Overvåkning av beholdervæsken
Overvåkning av beholdervæsken
Passiviseringsvæsken overvåkes gjennom et inspeksjonsvindu.
Avsuget stoppes ved lavt væskenivå
  • Tap av sugekraft er en indikasjon på at væskenivået er lavt.
Kompakt system
  • Den helintegrerte oppsamlingsbeholderen sørger for et ultrakompakt system.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s) 74
Støvsuger (mBar/kPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 1,1
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 40
Lydnivå (dB) 79
Lengde på ledning (m) 10
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,5
Farge Sølv
Vekt uten tilbehør (kg) 72
Vekt inkludert emballasje (kg) 72
Mål (L x B x H) (mm) 1020 x 680 x 1490

Utstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS
Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS
Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS
Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS
Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS

Videoer

Bruksområder
  • Maskineringsproduksjonsprosesser
  • Produksjon av tilsetninger
Tilbehør