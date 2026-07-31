Industristøvsuger IVM 60/12-1 M ACD WS
En pålitelig partner: Industristøvsugeren IVM 60/12-1 M ACD WS med én motor suger effektivt opp fint støv som er underlagt krav om inertisering / passivisering av støv.
Kompakt, pålitelig og enkel: IVM 60/12-1 M ACD WS er en énmotors industristøvsuger i mellomklassen, spesielt utviklet for fint støv som krever inertisering – som aluminium, titan eller magnesium. Maskinen kombinerer en høyytelsesturbin med et stort stjernefilter (støvklasse M). Filteret rengjøres enkelt og praktisk med 'Pull and Clean'-systemet uten at driften må stanses. For sikker håndtering har oppsamlingsbeholderen en integrert silkurv. Alle partikler som suges inn tvinges gjennom en inert væske og blir umiddelbart nedfuktet. Fyllingsnivået er alltid synlig via skueglasset, og en automatisk sugestopp forhindrer driftsfeil ved for lavt væskenivå. Væsken tømmes til slutt enkelt ut via en kuleventil.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Fangede partikler ledes i et tvunget systemSugeavfallet blir fullstendig vætet av passiviseringsvæsken.
Overvåkning av beholdervæskenPassiviseringsvæsken overvåkes gjennom et inspeksjonsvindu.
Avsuget stoppes ved lavt væskenivå
- Tap av sugekraft er en indikasjon på at væskenivået er lavt.
Kompakt system
- Den helintegrerte oppsamlingsbeholderen sørger for et ultrakompakt system.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|1,1
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 40
|Lydnivå (dB)
|79
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,5
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|72
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|72
|Mål (L x B x H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- Maskineringsproduksjonsprosesser
- Produksjon av tilsetninger