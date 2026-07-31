Kompakt, pålitelig og enkel: IVM 60/12-1 M ACD WS er en énmotors industristøvsuger i mellomklassen, spesielt utviklet for fint støv som krever inertisering – som aluminium, titan eller magnesium. Maskinen kombinerer en høyytelsesturbin med et stort stjernefilter (støvklasse M). Filteret rengjøres enkelt og praktisk med 'Pull and Clean'-systemet uten at driften må stanses. For sikker håndtering har oppsamlingsbeholderen en integrert silkurv. Alle partikler som suges inn tvinges gjennom en inert væske og blir umiddelbart nedfuktet. Fyllingsnivået er alltid synlig via skueglasset, og en automatisk sugestopp forhindrer driftsfeil ved for lavt væskenivå. Væsken tømmes til slutt enkelt ut via en kuleventil.