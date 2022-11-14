Renhold og vedlikehold av vingården

Rengjøring av vinleggingsutstyret

Ugressbekjempelse er viktig under vekstsesongen. Sprøytere fordeler de biologiske eller kjemiske sprøytemidlene for å dekke hele området. Under påføringen kan rester hope seg opp på utstyret og den smale traktoren som brukes, og dette øker behovet for renhold og vedlikehold på vingården. Målet er å bevare maskinenes verdi og bruksnytte etter bruk av spesielt korroderende substanser samt å forebygge høye konsentrasjoner som potensielt kan infiltrere avløpssystemet eller spres i omgivelsene. Det er også viktig å hindre spredningen av skadedyr og sykdommer fra en vinmark til en annen.

Hvis sprøyteren og traktoren blir rengjort direkte ved vinmarken, er det vanlig å bruke en kaldtvannsvasker. Siden det er viktig å ikke være avhengig av infrastruktur, er batteridrevne høytrykksvaskere eller modeller som bruker drivstoff, spesielt godt egnet til dette formålet. Batteridrevne enheter er det mest bærekraftige alternativet siden de er utslippsfrie. Det må også finnes en vanntilførsel på stedet. For å oppnå gode resultater og fjerne alle restene etter sprøytemidlet må maskinen vaskes grundig fra topp til bunn. Rengjøringen må foregå et sted som kan tåle de utvannede sprøytemiddelrestene som vil finnes i vaskevannet.