Renhold og vedlikehold av vingården
I løpet av høsten høster vindyrkerne avlingene som er resultatet av et helt år med arbeid. Det er derfor viktig å være påpasselig under vekstsesongen, og det er spesielt viktig å sørge for at avlingen blir høstet på riktig måte. Avlingens sårbarhet og viktigheten av homogenitet i de ulike druesortene gjør at renholdet av maskinene i løpet av sesongen og renholdet av vinleggingsutstyret under druehøstingen og bearbeidingen, er en viktig del av innhøstingsprosessen.
Renhold på vingården: dyrking av vindruer
I motsetning til avlinger som sås og høstes årlig, krever vindyrking en annen tilnærming. Vindruene er svært sårbare, og for å sikre en god avling må du pleie vinrankene og legge til rette for gode vekstforhold.
Rengjøring av vinleggingsutstyret
Ugressbekjempelse er viktig under vekstsesongen. Sprøytere fordeler de biologiske eller kjemiske sprøytemidlene for å dekke hele området. Under påføringen kan rester hope seg opp på utstyret og den smale traktoren som brukes, og dette øker behovet for renhold og vedlikehold på vingården. Målet er å bevare maskinenes verdi og bruksnytte etter bruk av spesielt korroderende substanser samt å forebygge høye konsentrasjoner som potensielt kan infiltrere avløpssystemet eller spres i omgivelsene. Det er også viktig å hindre spredningen av skadedyr og sykdommer fra en vinmark til en annen.
Hvis sprøyteren og traktoren blir rengjort direkte ved vinmarken, er det vanlig å bruke en kaldtvannsvasker. Siden det er viktig å ikke være avhengig av infrastruktur, er batteridrevne høytrykksvaskere eller modeller som bruker drivstoff, spesielt godt egnet til dette formålet. Batteridrevne enheter er det mest bærekraftige alternativet siden de er utslippsfrie. Det må også finnes en vanntilførsel på stedet. For å oppnå gode resultater og fjerne alle restene etter sprøytemidlet må maskinen vaskes grundig fra topp til bunn. Rengjøringen må foregå et sted som kan tåle de utvannede sprøytemiddelrestene som vil finnes i vaskevannet.
Tips – Bruk personlig verneutstyr
Det er viktig at operatørene bruker personlig verneutstyr (PVU) når de håndterer sprøytemidler og rengjør utstyr som har vært i kontakt med midlene. Plastforkle, vernebriller og egnede hansker er minstekravet.
Renhold på vingården: Rengjøring av gårdsmaskiner
Hvis rengjøringen av maskinene blir utført på gården, må rengjøringsområdet oppfylle de lokale kravene. Ved arbeid i et dedikert rengjøringsområde vil brukeren dra nytte av rengjøringsteknologi som gir stor fleksibilitet. Med tilrettelagt tilgang til varmtvann kan en mobil kaldtvannsvasker brukes på samme måte som en stasjonær høytrykksvasker. Varmtvann gir raskere resultater og reduserer tørketiden.
Tips – Bruk rengjøringsmidler på riktig måte
I tillegg er det mulig å påføre et biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel med en skumlegger. Rengjøringsskummet fester seg bedre, slik at eksponeringstiden øker og dette forbedrer rengjøringsytelsen, noe som igjen reduserer tiden som kreves for å utføre rengjøringen.
Renholdet i vindyrkingen under innhøstingen: homogen drueavling
Innhøstingsskjemaet bestemmer rekkefølgen for innhøstingen av de ulike druesortene og vinmarkene. Været spiller en rolle, det samme gjør ulike modningstider. Faren for skader, sykdommer eller skadedyr øker når druene blir værende på ranken.
For å sikre en homogen avling og unngå spredning av mulige forurensninger må alt innhøstingsutstyret skylles omhyggelig og rengjøres med en høytrykksvasker hver gang et område er ferdig høstet. Dette kan gjøres enten ved vinmarken eller ved driftsbygningene, avhengig av de lokale forholdene. Rengjøringen skal inkludere innhøstingsmaskinene, transportkjøretøy, tønnene eller kassene som brukes i den manuelle innhøstingen samt avstilkerne eller risterne.
Tips 1 – Bare bruk rengjøringsmidler i den siste rengjøringen
Vi bruker ikke rengjøringsmiddel ved rengjøringen av utstyret som brukes for innhøstingen av druene. Da unngår man kontaminering av avlingen. Når innhøstingen er fullført, kan du bruke rengjøringsmiddel for den siste rengjøringen.
Tips 2 – korrekt trykk og arbeidsavstand
Det finnes ingen sensitive områder hvis rengjøringen av maskinene, fatene og vinlagingsutstyret foregår i et tilrettelagt rengjøringsområde, så det er mulig å bruke korrekt trykk og arbeidsavstand.
Renholdet under bearbeidingen: renslighet på veien til ferdig produkt
Etter avstilkingen blir druene som skal brukes til hvitvin, presset umiddelbart, mens druene som skal bli til rødvin, blir oppbevart sammen med skallet slik at fargestoffene i skallet får tid til å farge saften. Fatene eller tankene som brukes til dette formålet, må rengjøres med en høytrykksvasker hver gang de tømmes, slik at fargestoffene blir fjernet og ikke kan påvirke fremtidige drueavlinger.
Pressen rengjøres med en høytrykksvasker uten rengjøringsmiddel umiddelbart etter at pressingen er ferdig, slik at smusset ikke får anledning til å feste seg. Avhengig av størrelsen og utformingen kan det være nødvendig å demontere, folde ut eller trekke ut deler under denne prosessen.
Tips – Unngå skliuhell
Fjern den klissete druesaften fra gulvet med en høytrykksvasker eller kompakt gulvvaskemaskin for å redusere faren for å skli og muligheten for at smittestoffer etablerer seg. Dette bør gjøres daglig.
Lagring i vindyrkingen: tanker og vinkjellere
Druepressen er som regel plassert over lagringstankene, slik at druesaften renner fra pressen og ned i tankene ved hjelp av tyngdekraften. Slangene og rørene som blir brukt, kan helt enkelt skylles med vann for å fjerne rester.
På noen vingårder vil det være hyppige bytter av tanker under modningsprosessen i henhold til forskjellige tidsskjemaer. Når fermenteringen begynner, blir det tilsatt gjær. Drueskallet tilfører tanniner og lagringen i trefat sørger for at vinen får særegen smak. Vinen modnes i tankene eller på fatene Etter fermenteringen og raffineringen, og etter at gjæret og grumset har blitt fjernet, føres vinen videre til stabletanker for midlertidig lagring før den blir tappet over på flasker.
Innvendig rengjøring av tanken og fatet i vinkjelleren blir gjort med automatiske systemer eller en høytrykksvasker etter hver tømming. De utvendige overflatene på tankene kan rengjøres med en teleskopstang og børste egnet for rengjøring av fasade. Høytrykksvaskere med overflatevasker som tilbehør og gulvvaskemaskiner er spesielt godt egnet til å rengjøre gulvene.
Rengjøring av en tank i rustfritt stål og et vinfat
Alle de forskjellige produksjonstrinnene gjør vindyrking til en av de mest komplekse formene for landbruk. Og hvert enkelt trinn krever ulike hygienetiltak. Det er bare omhyggelig renslighet og renhold som fjerner alle rester, som sikrer at vinen ikke blir kontaminert eller at kvaliteten forringes. Man må være ekstra påpasselig med fatene og tankene som vinen skal lagres og modnes i.
På veien mot fornøyelse: tapping over på flaske, logistikk osv.
Vinen blir tappet over på flaske ved å bruke tappelinjer. Anleggene har automatiske systemer som benytter rengjøringsmidler og skylleprosesser for å fjerne rester fra linjene. De utvendige overflatene må rengjøres manuelt, for eksempel hvis flaskene knuser. I så fall kan høytrykksvaskere brukes for å rengjøre maskinen. Når det gjelder de følsomme sensorene eller elektronikken, er det viktig å arbeide med redusert trykk, mindre vann og større arbeidsavstand. Søl på gulvet kan fjernes raskt og effektivt med en gulvvaskemaskin.
Områdene som brukes til lagring og transport, kan rengjøres med feiemaskiner og våt- og tørrstøvsugere for å holde hyllene og gulvene rene. For utsalgsområder spiller renslighet en viktig rolle for presentasjonen og det inntrykket kundene sitter igjen med i tillegg til de hygieniske aspektene. Derfor er det viktig å gjennomføre egnede renholdstiltak her.