Feiekost i 3 35 cm
For effektiv rengjøring av områder innendørs og utendørs: Kost med 35 cm bredt trebrett, harde børstehår av slitesterk PVC og tråd.
35 cm bred kost med trebrett og slitesterke, harde børstehår av PVC – ideell for fjerning av løst smuss både innendørs og utendørs. Tråden gjør det mulig å montere et aluminiumshåndtak eller teleskophåndtak fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Type smuss
|Løs smuss
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Arbeidsbredde (cm)
|35
|Materiale
|PVC / Tre
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,5
Bruksområder
- Feiing