Feiekost i 3 35 cm

For effektiv rengjøring av områder innendørs og utendørs: Kost med 35 cm bredt trebrett, harde børstehår av slitesterk PVC og tråd.

35 cm bred kost med trebrett og slitesterke, harde børstehår av PVC – ideell for fjerning av løst smuss både innendørs og utendørs. Tråden gjør det mulig å montere et aluminiumshåndtak eller teleskophåndtak fra Kärcher.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Type smuss Løs smuss
Program STANDARD / CLASSIC
Arbeidsbredde (cm) 35
Materiale PVC / Tre
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,5
Bruksområder
  • Feiing