Feiekost i tre 60 cm

Feiekost (60 cm) av tre og med hard bust laget av slitesterk PVC med gjenger. Perfekt for effektiv rengjøring både innendørs og utendørs.

60 cm bred feiekost laget av tre med slitesterk bust i PVC-materiale. Perfekt til fjerning av løs smuss innendørs og utendørs. Gjengene gjør det mulig å sette på et passende treskaft fra Kärcher.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Type smuss Løs smuss
Program CLASSIC
Arbeidsbredde (cm) 60
Materiale PVC / Tre / Sinkbelagt stål
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 1
Lengde (mm) 600
Feiekost i tre 60 cm
Bruksområder
  • Feiing