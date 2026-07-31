Feiekost i tre 60 cm
Feiekost (60 cm) av tre og med hard bust laget av slitesterk PVC med gjenger. Perfekt for effektiv rengjøring både innendørs og utendørs.
60 cm bred feiekost laget av tre med slitesterk bust i PVC-materiale. Perfekt til fjerning av løs smuss innendørs og utendørs. Gjengene gjør det mulig å sette på et passende treskaft fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Type smuss
|Løs smuss
|Program
|CLASSIC
|Arbeidsbredde (cm)
|60
|Materiale
|PVC / Tre / Sinkbelagt stål
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|1
|Lengde (mm)
|600
Bruksområder
- Feiing