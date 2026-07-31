Liten plukker 100 cm
Ergonomisk søppelplukker med en lengde på 100 cm, for komfortabel plukking av avfall.
Den 100 cm lange plukkeren er perfekt til ergonomisk søppelplukking. Den ergonomiske designen til søppelplukkeren forbedrer også arbeidssikkerheten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Aluminium / PP
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Lengde (mm)
|1000
|Mål, pakket (mm)
|1040 x 160 x 270
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Gulv – tørrengjøring
- Feiing