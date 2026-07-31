Liten plukker 100 cm

Ergonomisk søppelplukker med en lengde på 100 cm, for komfortabel plukking av avfall.

Den 100 cm lange plukkeren er perfekt til ergonomisk søppelplukking. Den ergonomiske designen til søppelplukkeren forbedrer også arbeidssikkerheten.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Materiale Aluminium / PP
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Lengde (mm) 1000
Mål, pakket (mm) 1040 x 160 x 270
Bruksområder
  • Gulv – tørrengjøring
  • Feiing