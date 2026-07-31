Den robuste, holdbare og vaskbare polyakrylen skaper grunnlaget for de utmerkede rengjøringsegenskapene til de 80 cm brede akrylmoppene fra Kärcher. Fleecefrynsene kan også nå mindre nedsenkninger i gulv, slik som sprekker og revner – det betyr at moppen ikke bare egner seg til tørrmopping av jevne overflater, men også kan brukes for å rengjøre lett teksturerte gulvbelegg. Under feiingen vil friksjonen som oppstår mellom akrylfibrene og basen produsere en elektrostatisk ladning som binder støv som en magnet. De åpne ytterfrynsene bidrar til effektiv innsamling av grov smuss. Smussen fanges av frynsene og er enkel å transportere. Viktig merknad: Akrylmoppen skal bare brukes til tørrmopping av støv. Den er laget for bruk med moppeholderen på 80 cm fra Kärcher.