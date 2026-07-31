Bomullsmopp 120 cm
Vaskbar bomullsmopp med en bredde på 120 cm, for tørr eller lett fuktig rengjøring på alle jevne gulvbelegg. Ideell for områder med mange møbler og andre gjenstander, som klasserom og møterom.
De åpne ytterfrynsene er designet spesielt for utmerket innsamling av grov smuss og binding av støv rundt kanter og bord- og stolbein. Dette gjør den vaskbare støvmoppen laget av 100 prosent bomull med en bredde på 120 cm, fra Kärcher, ideell til tørrmopping av jevne overflater i områder med mange møbler og andre gjenstander, som klasserom, møterom og kjøpesentre. I tillegg har de korte frynsene i de sentrale områdene av moppen en utmerket holdeevne – dette er en egenskap som kan forsterkes ytterligere ved å bruke et støvbindende produkt. Bomullsmoppen med en bredde på 120 cm, er laget for bruk med moppeholderen på 120 cm.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Gulvstruktur
|Glatt og lett strukturert
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|120
|Materiale
|100% bomull
|Tekstilmateriale
|Ikke-mikrofiber
|Produksjonstype
|Vevd bakside med tuftede hemper
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 60
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 150
|Type smuss
|Løs smuss
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,5
|Mål (l x b) (mm)
|1200 x 130
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
Bruksområder
- Gulv – tørrengjøring