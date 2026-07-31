De åpne ytterfrynsene er designet spesielt for utmerket innsamling av grov smuss og binding av støv rundt kanter og bord- og stolbein. Dette gjør den vaskbare støvmoppen laget av 100 prosent bomull med en bredde på 60 cm, fra Kärcher, ideell til tørrmopping av jevne overflater i områder med mange møbler og andre gjenstander, som klasserom og møterom. I tillegg har de korte frynsene i de sentrale områdene av moppen en utmerket holdeevne – dette er en egenskap som kan forsterkes ytterligere ved å fukte den lett med en sprayflaske eller bruke et støvbindende produkt. Bomullsmoppen med en bredde på 60 cm, er laget for bruk med moppholderen på 60 cm.