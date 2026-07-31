Bomullsmopp 80 cm
Vaskbar bomullsmopp med en bredde på 80 cm, for tørr eller lett fuktig rengjøring på alle jevne gulvbelegg. Ideell for områder med mange møbler og andre gjenstander, som klasserom og møterom.
De åpne ytterfrynsene er designet spesielt for utmerket innsamling av grov smuss og binding av støv rundt kanter og bord- og stolbein. Dette gjør den vaskbare støvmoppen laget av 100 prosent bomull med en bredde på 80 cm, fra Kärcher, ideell til tørrmopping av jevne overflater i områder med mange møbler og andre gjenstander, som klasserom og møterom. I tillegg har de korte frynsene i de sentrale områdene av moppen en utmerket holdeevne – dette er en egenskap som kan forsterkes ytterligere ved å fukte den lett med en sprayflaske eller bruke et støvbindende produkt. Bomullsmoppen med en bredde på 80 cm, er laget for bruk med moppeholderen på 80 cm.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|80
|Materiale
|100% bomull
|Tekstilmateriale
|Ikke-mikrofiber
|Produksjonstype
|Vevd bakside med tuftede hemper
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 60
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 150
|Type smuss
|Løs smuss
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,3
|Mål (l x b) (mm)
|800 x 130
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
Bruksområder
- Gulv – tørrengjøring