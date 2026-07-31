Dust-binding cloth, white, 60×20 cm, 8x50 pcs./pkg
Engangskluter med lim for støvtørking – kompatible med Lamello-systemet.
Støvsystem med gasbind eller antistatiske kluter. Ideelt for effektiv og profesjonell rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Gulvstruktur
|Glatt og lett strukturert
|Type smuss
|Løs smuss
|Tekstilbruk
|Engangstekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|20
|Materiale
|100% Viskose / Elastomer, selvklebende
|Produksjonstype
|Ikke-vevd med belegg
|Støvklut / mopp
|Limimpregnert
|Antall (Stk)
|400
|Vekt per produkt (kg)
|2,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,2
|Mål (l x b) (mm)
|600 x 200
|Mål, pakket (mm)
|600 x 200 x 200
Videoer
Bruksområder
- Overflate – tørrengjøring
- Gulv – tørrengjøring