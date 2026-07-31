Dust-binding cloth, white, 60×20 cm, 8x50 pcs./pkg

Engangskluter med lim for støvtørking – kompatible med Lamello-systemet.

Støvsystem med gasbind eller antistatiske kluter. Ideelt for effektiv og profesjonell rengjøring.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program STANDARD
Gulvstruktur Glatt og lett strukturert
Type smuss Løs smuss
Tekstilbruk Engangstekstiler
Arbeidsbredde (cm) 20
Materiale 100% Viskose / Elastomer, selvklebende
Produksjonstype Ikke-vevd med belegg
Støvklut / mopp Limimpregnert
Antall (Stk) 400
Vekt per produkt (kg) 2,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,2
Mål (l x b) (mm) 600 x 200
Mål, pakket (mm) 600 x 200 x 200
Dust-binding cloth, white, 60×20 cm, 8x50 pcs./pkg

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Bruksområder
  • Overflate – tørrengjøring
  • Gulv – tørrengjøring