Fast moppeholder 120 cm
Til bruk med 120 cm brede støvmopper: Moppeholder på 120 cm med fast håndtaksforbindelse. Ideell til tørrmopping av store ormåder.
Moppeholder på 120 cm til 120 cm støvmopper fra Kärcher. Ideell til regelmessig tørrmopping av store, åpne områder som sportsarenaer og lagerområder. Den faste håndtaksforbindelsen hjelper til med å rengjøre gulvområder i lange striper av gangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Type smuss
|Løs smuss
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|120
|Materiale
|Sinkbelagt stål
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|1,6
|Mål (l x b) (mm)
|1200 x 90
Bruksområder
- Gulv – tørrengjøring