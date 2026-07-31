Fast moppeholder 120 cm

Til bruk med 120 cm brede støvmopper: Moppeholder på 120 cm med fast håndtaksforbindelse. Ideell til tørrmopping av store ormåder.

Moppeholder på 120 cm til 120 cm støvmopper fra Kärcher. Ideell til regelmessig tørrmopping av store, åpne områder som sportsarenaer og lagerområder. Den faste håndtaksforbindelsen hjelper til med å rengjøre gulvområder i lange striper av gangen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program CLASSIC
Type smuss Løs smuss
Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Arbeidsbredde (cm) 120
Materiale Sinkbelagt stål
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 1,6
Mål (l x b) (mm) 1200 x 90
Fast moppeholder 120 cm
Bruksområder
  • Gulv – tørrengjøring
Tilbehør